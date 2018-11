[VIDÉO] Noemie Lacerte prouve qu’il est possible de trouver son kit de Noël en friperie à moins de 20 $

En vue des partys des Fêtes (qui se font toujours très nombreux malgré nous), l’équipe de billie jean a décidé de lancer un défi de taille à l’influenceuse Noemie Lacerte afin qu’elle trouve tous ses kits de Noël dans les friperies.

Si cette année vous n’avez pas un budget faramineux pour vos tenues des Fêtes, deux options vraiment pas plates s’offrent à vous: soit vous récupérez des vêtements que vous avez déjà dans votre garde-robe, parce que, oui, il faut penser à la planète et éviter de surconsommer pour rien, ou vous donnez une seconde chance à des vêtements vintages trouvés dans des friperies. Parce que ces endroits sont une fourmilière de trouvailles vraiment abordables!

Du look de Noël au «Ugly Christmas Sweater» en passant par la tenue idéale pour le chalet et le party du jour de l’An, Noemie nous prouve qu’il est facilement possible de styler des items trouvés en friperie pour réaliser des kits des Fêtes «flawless».

Découvrez tous ses looks dans la vidéo ci-haut!



