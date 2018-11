5 choses qui expliquent pourquoi Fallout 76 est «plate à mort»

J'ai vraiment essayé d'aimer Fallout 76. Mais force est d'admettre qu'après plus de 20 heures de jeu, l'expérience multijoueur excitante promise est plutôt ennuyante, sans saveur et, surtout, sans grande ligne directrice.

Tout d'abord, il est important de souligner que j'attendais le nouveau titre de Bethesda avec une grande ouverture d'esprit. Je n'avais pas l'intention de laisser les internautes forger mon opinion avant d'y avoir joué.

Mais j'aurais donc dû. Quand le développeur lui-même s'excuse à l'avance pour les problèmes techniques qui seront présents à la sortie, on ne peut que se demander: «pourquoi ne pas avoir repoussé la date de sortie de quelques mois pour retravailler le produit?»

La réalité, c'est que mis à part les mécaniques de combat et les «alliances» pour défaire de puissants ennemis, les côtés positifs sont... inexistants.

Même le jeu entre amis manque de direction.

Voici donc cinq raisons selon lesquelles je considère que Fallout 76 est un échec.

L'absence de personnages non jouables («NPC»)

Selon l'histoire, c'est plus que sensé qu'on ne croise personne d'autre que nos amis de la Vault. 25 ans après la «Grande Guerre», en 2102, le bunker 76 s'ouvre.

C'est un saut vers l'arrière de près de 200 ans, comparativement à Fallout 3, Fallout: New Vegas et Fallout 4.

L'environnement est donc bien différent, et l'objectif aussi: les Terres désolées sont à l'abandon, et il faudra remettre la civilisation sur pied.

Sauf que ce n'est pas parce que c'est sensé que c'est amusant. Loin de là.

L'impression que l'univers nous laisse est incomplète, vide de sens et d'interactions.

Ce qui nous amène au prochain point...

La quête principale en souffre grandement

​La principale raison pour laquelle j'ai continué de jouer malgré un ennui mortel, c'est que je vivais d'espoir de croiser, éventuellement, un humain, en chair irradiée et en os.

Quelque 20 heures plus tard, j'ai perdu espoir.

La mission principale est fort simple: il faut suivre la trace de la directrice de la Vault 76 afin de découvrir ses projets.

On se rend rapidement compte que la quête consiste presque entièrement à marcher de ville en ville afin de découvrir les enregistrements audio de cette directrice.

Quand on les écoute, on reçoit une nouvelle mission... qui nous indique de répéter la même chose, jusqu'à ce qu'on s'endorme sur notre divan.

Finalement, il s'agit d'une chasse au trésor, mais sans trésor, et surtout, sans aucun plaisir ou motivation de progresser qui en résulte.

On se croirait dans un «simulateur d'inventaire», si je reformule un commentaire très pertinent vu sur Reddit. La seule chose qu'on a l'impression de faire, c'est d'amasser des objets.

Les missions «à temps limité» ne sont pas différentes. Défaire des hordes d'ennemis, collecter des morceaux de quelque chose, ou les deux en même temps. Répéter la formule pour être certain d'aliéner vos fans.

Mission réussie, Bethesda.

Les Terres désolées sont désolantes

C'est vide. C'est triste. C'est mort. Aucune vie humaine en vue. Oui, c'est logique si l'on se fie au cours de l'histoire.

Sauf que les environnements manquent cruellement de personnalité. Des bâtiments détruits qui n'ont rien à couper à le souffle. Des ruines partout. La zone de jeu est énorme, c'est vrai.

Mais énorme et vivant ne riment pas toujours ensemble.

Fallout 76 en est le parfait exemple. Même les créatures sont plates!

Sérieux, les Scorched...

Je ne suis plus capable de les voir. Ils ne sont pas difficiles à tuer, mais ils sont tellement ennuyants. Les principaux ennemis du jeu ne possèdent visiblement aucune intelligence ou habileté unique. Et on en rencontre tellement souvent que ça devient lourd.

On pourrait faire le même constat pour les Super Mutants, les Mirelurks et compagnie.

Par contre, certaines rencontres vous donneront envie de vous sauver le plus rapidement possible. Comme les Deathclaws. Et aussi, une grosse bébitte qui ressemble à Hulk et qui vous lance des roches dont on a oublié le nom.

La présence de bogues «au pied carré»

Le taux d'image par seconde qui prend une débarque sans raison (oui oui, même sur Xbox One X), des missions brisées impossibles à terminer, et j'en passe.

En conclusion, Fallout 76 nous laisse le goût amer d'un jeu vendu sans même être terminé. Les deux mises à jour de 50 Go dans la semaine de lancement indiquent que c'est probablement le cas.

Et ça, c'est un énorme manque de respect envers une communauté de joueurs dédiés qui ont investi des centaines de dollars sur les produits de Bethesda à travers les années. Et ça parait dans les ventes: PlayStation Lifestyle rapporte qu'au Royaume-Uni, Fallout 76 a vendu 82% moins de copies que son prédécesseur, Fallout 4.

Les créateurs ont beaucoup de pain sur la planche s'ils espèrent garder ce projet ambitieux en vie. Est-ce que les joueurs auront la patience d'attendre jusque-là?