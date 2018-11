12 cadeaux pour l’illustrateur qui sommeille en vous!

Ce qui est plaisant avec le dessin, c’est qu’on peut s’y mettre à tout âge.

Votre petit ou votre ado veut s’y mettre? Une idée de dessin reste coincée en vous par peur de la dévoiler au grand jour?

Hey. Ça va faire la peur et la procrastination! On se lance!

Sachez toutefois que rien n’apparaît par magie et il faut pratiquer de longues heures et années avant de constater une certaine évolution dans vos œuvres.

Mauvaise nouvelle, donc: ça veut dire qu’il faut pratique souvent, idéalement tous les jours, une ou deux heures,

Bonne nouvelle, toutefois: ça vaut la peine juste pour cette fierté qui va vous envahir quand vous comparerez vos premiers croquis à vos œuvres récentes.

De plus, notez que la qualité du matériel peut jouer un facteur déterminant dans votre apprentissage.

Si on est bien outillé, ça peut rendre vos expérimentations un peu plus agréables.

On profite donc du buzz autour du Vendredi fou (ou Black Friday si vous préférez) ainsi que du Cyber Monday pour vous dévoiler nos suggestions de cadeaux* pour vous ou les artistes dans votre entourage...

Pour l’illustrateur débutant

Un ensemble de 12 crayons graphite Staedtler Mars Lumograph

La base de tout dessin, ça commence avec une idée et une esquisse... et qu’est-ce qu’il y a de plus simple qu’un crayon à mine?

Cet ensemble comprend 12 crayons de différentes graisses, idéal pour explorer la technique du dessin au crayon en graphite.

Idéal pour le transport, son boîtier métallique permet de protéger les mines de briser et de salir votre sac à dos.

Le livre Draw With Jazza – Creating Characters: Fun and Easy Guide to Drawing Cartoons and Comics

Le très populaire YouTubeur et dessinateur Josiah Brooks de la chaîne Draw with Jazza nous montre, étape par étape, comment inventer et dessiner des personnages originaux.

Peu importe le style que vous empruntez, les possibilités de création sont illimitées. Créez vos propres personnages et votre propre univers pour vos futures bandes dessinées, jeux vidéo et plus encore.

Le livre est disponible qu’en anglais actuellement, par contre.

Une efface en vinyle Staedtler

Comme dirait le peintre – et père de l’ASMR – Bob Ross: «Nous ne commettons pas d’erreurs, que d’heureux petits accidents.»

Des fois, ces heureux petits accidents ne fonctionnent pas du tout avec l’idée principale de votre dessin, c’est pourquoi ce vaillant petit rectangle en vinyle est probablement un indispensable.

Un double aiguisoir Staedtler

Un illustrateur n’est jamais bien outillé sans un bon crayon bien aiguisé.

Et cet aiguisoir n’a pas une, mais deux options d’aiguisage: celui pour graphite qui aiguise à 23 degrés et celui pour crayons couleurs et graphite à 30 degrés.

De plus, pour éviter que l’aiguisoir salisse votre sac, elle vient avec une petite porte pour bloquer ses entrées. Pratique!

Un cahier de croquis Mix Média 5,5 x 8,5”

Une idée peut arriver n’importe où et n’importe quand!

D’où ce cahier qui prend très peu de place pour noter vos idées ou encore vous lancer dans des croquis!

Pour l’illustrateur plus expérimenté qui veut pousser sa technique

Un porte-mine mécanique et stylet hybride rOtring 800+, 0,5 mm

Dans les crayons mine haut de gamme, rOtring est probablement la compagnie vers laquelle on peut vraiment se diriger. Si vous voulez faire plaisir à votre illustrateur, c’est donc la marque à choisir!

Ce porte-mine combine deux modes d’utilisation, dont un stylet pour utiliser avec une tablette.

Sa forme hexagonale très confortable rend l’écriture et le dessin beaucoup moins fatigant.

De plus, la pointe avec la mine qui se rétracte permet de protéger le mécanisme et la mine en tant que tels.

Une efface électrique Derwent

Chaque fois que j’utilise cette efface, je me demande toujours comment j’ai fait pour vivre sans elle auparavant!

L’appareil se charge lui-même d’effacer ce que vous avez à faire disparaître sans avoir à frotter. Idéal, donc, pour effacer précisément ou rapidement de petites sections de votre esquisse.

Le gadget vient avec huit effaces de remplacement et est alimenté par des piles.

Un paquet de 7 marqueurs à pointes fines variées Prismacolor Premier

Quand on devient plus sûr de son trait de crayons, on passe à l’étape suivante: le marqueur!

Avec ces sept marqueurs à pointes fines, les possibilités deviennent presque infinies.

L’ensemble comporte un crayon 0,05 mm, 0,1 mm, 0,3 mm, 0,5 mm, 0,8 mm, un crayon-pinceau et un crayon biseauté.

Parfait pour expérimenter!

Un paquet de 12 marqueurs à doubles pointes Prismacolor Premier

Pour illustrateurs intermédiaires ou expérimentés, cet ensemble de 12 marqueurs offre une variation de couleurs riches et pigmentées, idéal pour les dessins de bandes dessinées et de manga.

Avec sa pointe fine pour les traits précis ainsi que sa pointe biseautée large pour couvrir plus d’espace, ces marqueurs sont d’excellents outils pour apprendre le coloriage.

Un gant de dessin SmudgeGuard

Ce gant de très haute qualité, cousu à main, est probablement le meilleur achat que vous pourriez effectuer.

À vous gauchers, gens aux mains moites et frotteurs excessifs, c’est vraiment l’outil qu’il vous faut.

Fini les traces sur le papier!

En prime, ça fonctionne avec plusieurs modèles de tablettes aussi!

La tablette graphique XP-Pen Artist12

Si vous êtes tentés par l’illustration numérique, mais que vous ne voulez pas investir des sommes astronomiques, voici une tablette à mi-chemin entre vos ambitions et les limites de votre portefeuille.

Cette tablette compacte de 11,6”, muni d’un écran HD avec 8192 niveaux de pression et 6 boutons à raccourci est l’idéal pour débuter dans le dessin numérique.

Le crayon sur l’écran glisse à merveille et la tablette vient en plus avec son propre gant de dessin, pour plus de précision du trait.

L’écran IPS est idéal pour l’illustration, mais aussi pour la photographie, l’animation, la mode, le sketching, l’édition d’image, la sculpture 3D, la peinture digitale, l’architecture et plus encore.

Elle est compatible avec Windows 10 et Mac OS X 10.8 et plus, ainsi qu’avec les logiciels d’images comme Photoshop, Illustrator, SAI, CDR, Painter, SketchBook Pro et plus encore.

La tablette Samsung Galaxy Tab S4

Ce magnifique bijou de technologie est probablement un des meilleurs investissements à faire pour votre nouvelle passion.

Parfait pour l’illustrateur sur la route ou en transport, son écran aux couleurs vibrantes vous charmera lors de vos séances d’esquisses ou de prises de notes.

Grâce au S Pen, qui vient inclus avec la tablette, vos traits seront incroyablement plus précis et concis.

La tablette vient avec son propre logiciel d’illustrations et de prises de notes, mais vous pouvez parfaitement y installer Sketchbook d’Autodesk ou Sketch d’Adobe.

Le crayon et l’écran offrent tous deux une précision très impressionnante du trait de crayon.

On s’excuse d’avance à votre compte en banque.

Sur ce, on vous souhaite de beaux dessins!