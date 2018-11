4e édition de Lumière sur l’art : 34 nouvelles oeuvres

La rue Cartier fait peau neuve. Trente-quatre nouvelles œuvres font leur apparition dans les 34 luminaires qui illuminent les lieux jusqu’à l’automne 2019.

La quatrième édition de Lumière sur l’art, une initiative de la Société de développement commerciale du quartier Montcalm, qui met en valeur le travail de l’artiste Manon De Pauw, a été inaugurée jeudi soir.

« Dualités »

« J’ai abordé Lumière sur l’art comme un jeu sur la lumière, la matière, la forme et la couleur, une exploration sur la temporalité et la circularité des images, toujours en considérant le point de vue des passants. Les abat-jour de l’avenue Cartier sont à la fois objets utilitaires et supports artistiques, allumés le soir et éteints le jour. Ces dualités m’ont interpellée dans ma manière de concevoir le parcours d’images », a-t-elle expliqué.

Le travail de cette artiste québécoise, qui enseigne à l’École des arts visuels et médiatiques de l’UQAM, fascinée par la lumière, est aussi en vedette dans l’exposition De Ferron à BGL. L’art contemporain du Québec, avec les œuvres L’Apprentie 1, L’Apprentie 2 et L’Apprentie 3, présentées au Pavillon Pierre Lassonde du Musée national des beaux-arts du Québec.