8 types de personnes que tu vas très certainement voir à ton party de bureau

Ah, les partys de Noël de job... Après une année bien remplie, on a tous hâte de décompresser avec nos collègues, un verre de vin dans une main et un sandwich pas de croûte dans l’autre.

Quoi de plus enivrant que de danser sur de la musique des années 1990 avec la fille des ressources humaines?

Comme il vaut mieux faire face aux épreuves de la vie en étant prêt, voici les personnes que tu risques de croiser lors de ces festivités annuelles. Mon conseil : ne t’approche pas trop d’eux.

1. La fille en break up

Cette personne vient de se faire laisser et elle traverse présentement la partie rough de sa rupture. Pour elle, le party de Noël est l’occasion de se changer les idées. Malheureusement, elle passe la soirée à parler de son divorce de manière lourde en donnant trop de détails sur les vieilles culottes de son ex. On se garde bien de la juger : on pourrait tous être cette personne.

2. La personne qui critique tout, mais qui n’a pas participé à l’organisation

Voyons donc, on n’a pas d’options sans gluten dans le buffet? Pourquoi on a juste deux choix de gin? C’est quoi la musique, on n’a pas engagé de DJ? Méga soupir.

3. Le gars gêné qui ne l’est plus tout d’un coup

Ce gars mange toujours son lunch en silence, mais soudainement, il est le life of the party. C’est lui qui a fait le punch et qui le sert à tout le monde. Il danse avec une énergie démesurée sur le dancefloor. Étonnamment, c’est aussi lui qui part en dernier.

4. Les nouveaux tourtereaux

On n’en avait aucune idée, mais là, on découvre qu’ils se fréquentent depuis quelques mois. Les coquins! Ils nous avaient bien caché ça.

5. L’inconnu

Malaise. Qui est-ce? Un stagiaire? Un comptable?

Alors que tu te sers un cocktail, vos regards se croisent. Lui connaît ton nom, mais pour toi, c’est le néant. Tu essaies de fuir, mais il te demande des nouvelles de ta sœur (est-ce que c’est un de ses amis?) et tu dois endurer un moment jasette vraiment stressant.

6. La paparazzi

Cette personne n’a probablement jamais entendu parler du concept de #CarpeDiem. Elle passe sa soirée à prendre des photos de l’équipe, filmer le karaoké et faire des selfies dans la salle de bains. Son Instagram sera probablement très animé pendant les prochaines semaines, mais en attendant, c’est difficile de passer un moment avec elle sans se sentir dans une télé-réalité.

7. Le chouchou

Il a passé la soirée d’hier à préparer des petits mots gentils pour tout le monde. Il appelle les patrons par leur prénom. Il se rappelle que Justine est intolérante au lactose et il a préparé une assiette spécialement pour elle. Le pire dans tout ça? Il est sincère dans sa démarche.

8. Le philosophe

Ce gars a une théorie sur tout : les élections américaines, la gestion des matières résiduelles au bureau, le quatrième Harry Potter et la manière d’éduquer un chien. Chaque fois que tu ouvres la bouche, il te coupe la parole pour t’exposer ses idées. On va dire que c’est un passionné.

On lève notre verre à ce drôle de concept que sont les partys de bureau. Bonne chance pour le tien!