Arrestation lors d'une manifestation contre la démolition d'une maison historique

Une manifestation contre la démolition d'une maison vieille de près de 200 ans à Chambly a dégénéré et les autorités ont dû procéder à au moins une arrestation.

Des manifestants s'étaient rassemblés devant la maison du patriote Boileau, mais voilà que Christian Picard, citoyen et ancien candidat du Parti Québécois, faisait blocus et a été arrêté.

Rencontré par TVA Nouvelles alors qu'il se faisait emmener par les policiers, il a expliqué que le maire Denis Lavoie s'était engagé à rénover la maison, mais a finalement renié sa parole.

«Hier soir, il a ordonné à ses employés de démolir la maison et personne n'est au courant. Aucun citoyen, le conseil de ville n'a pas été saisi de ça, c'est une directive pour démolir la maison», a-t-il affirmé.

«Il considère que l'Histoire, le patrimoine, n'a aucune valeur, comme citoyen et comme Québécois, on n'a pas droit de laisser faire ça», d'ajouter M. Picard.

Le manifestant a également interpellé la ministre de la Culture, Nathalie Roy, «d'intervenir de façon urgente pour protéger la maison Boileau», a-t-il lancé.

Dans les années 1820, la maison Boileau était habitée par le notaire René Boileau, un patriote au coeur de la révolution de 1837-1838.

Louise Chevrier, de la Société d'histoire de Chambly, était présente lors de la démolition. Elle disait ne pas être capable de regarder ce triste spectacle.

«Ça me fait mal au coeur, c'est un patrimoine de 200 ans qui disparait sous nos yeux», de dire la citoyenne qui ne croit pas aux possibles risques que représentait la maison

«On avait fait la démonstration que les rapports d'experts n'étaient pas approfondis. Cette maison avait été consolidée. On n'a pas de nouvelles. On pose des questions à l'Hôtel de Ville depuis des mois et on ne nous répond jamais.»