Auston Matthews doit patienter

L’attaquant des Maple Leafs de Toronto Auston Matthews risque de manquer trois autres rencontres en raison de sa blessure à l’épaule gauche.

Le joueur-vedette a été interrogé au sujet de son éventuel retour au jeu et il préfère ne pas s’avancer quant à une date précise. Matthews n’a pas joué depuis le 27 octobre et a recommencé à s’entraîner avec contacts et à décocher des tirs.

«Je veux définitivement participer à une séance où je pourrai y aller à fond et effectuer des mises en échec pour m’assurer que tout soit stable», a-t-il mentionné au réseau TSN, jeudi.

Conséquemment, l’Américain devrait manquer les duels de vendredi contre les Blue Jackets de Columbus et du lendemain face aux Flyers de Philadelphie, ainsi que celui contre les Bruins de Boston, lundi.

Matthews a amassé 16 points en 11 parties cette saison.