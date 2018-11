Black friday: voici 9 objets à rabais pour passer l’hiver enfermé et au chaud

Vous détestez l’hiver?

Nous aussi.

Au moins, nous avons un plan béton pour passer à travers les prochains mois qui, disons-le, s’annoncent infernaux: éviter de quitter la maison.

Évidemment, ça ne sera pas une tâche facile, mais avec le bon équipement, tout est possible. Et ça tombe bien parce que les magasins offrent plusieurs produits au rabais pendant le Black Friday. Vous pouvez même faire vos achats en ligne, casaniers que vous êtes.

Voici 9 suggestions grandioses:

1. Une minicaméra cachée dans un détecteur de fumée

Soyons honnêtes, si vous passez quatre mois enfermé, il se peut que vous ayez besoin de distraction. Pourquoi ne pas transformer une pièce de votre maison en nid d’espion? Enregistrez ce qui se passe sous votre toit et amusez-vous à regarder ce que fait votre chien quand vous êtes dans une autre pièce.

Avec cette discrète petite caméra cachée dans un faux détecteur de fumée (ne jeter pas votre vrai!), vous pourrez espionner en paix. Vous pourrez filmer en tout temps ou seulement lorsque la caméra détecte du mouvement, en plus de prendre des photos. Il ne vous manquera plus que des lunettes de vision nocturne. Ou pas.

CDN $ 46,99

2. Une liseuse

Regarder la télé c’est très cool, mais éventuellement, votre cerveau risque de se transformer en purée (aucune preuve scientifique n’appuie cette théorie, mais les mères des auteurs de ces lignes ont répété ces mots maintes et maintes fois, donc ça doit être vrai).

Il est donc important de se stimuler le coco avec de la bonne vieille lecture. Plutôt que d'accumuler des piles et des piles de livres, pourquoi pas une liseuse?

En plus, vous aurez accès à des livres sur tous les sujets imaginables sans avoir à vous rendre à la librairie. Les trains à vapeur, la guerre, le Far West, Winston Churchill.

CDN$ 110,24

3. La collection complète des films de Harry Potter

Ben, si vous ne les avez pas encore.

Afin de combattre l’ennui lors de votre hibernation prolongée et quand vous serez tanné de lire, il faudra se divertir (on sait tous ce qui est arrivé à Jack Torrance dans The Shining).

Si vous vous procurez le coffret des films Harry Potter, vous en aurez pour plusieurs heures à regarder le petit magicien à lunettes et ses amis se tirer dessus avec des baguettes magiques.

En plus, quand le printemps se pointera le nez, vous pourrez aller explorer le monde avec vos nouvelles connaissances sur le monde de la magie.

CDN$ 54,99



4. Un autocuiseur électrique 7 en 1

La série de livres de recettes de mijoteuse signés par Ricardo a définitivement redonné ses lettres de noblesse à cet instrument de cuisine parfait pour les journées froides.

Soyez sans crainte! La mijoteuse est 100 % sécuritaire, et encore une fois, vous permet de rester à l’intérieur où il fait bon, plutôt que sortir dehors comme un bozo.

CDN$ 94,99

5. Un ensemble pour buveur de whiskey

Pendant vos mois d’isolation, on vous recommande fortement de faire attention à vos habitudes de consommation d’alcool, question de ne pas développer une habitude.

Mais, il n’y a rien de mal à siroter un p’tit whisky ici et là.

Et comme vous ne voulez pas boire du whisky chaud dans une vieille tasse de Passe-Partout que vous avez reçue dans une station-service au début des années 90, un ensemble de verre et un moule pour faire des gros glaçons seraient sûrement un bon investissement.

CDN$ 11,70

6. Une belle paire d’écouteurs

Admettons que vous n’êtes pas seul à rester dans votre maison cet hiver, car vous avez un(e) conjoint(e), colocataire, des parents, etc.

Ça ne sera pas toujours possible d’écouter ce que vous voulez, quand vous voulez, et surtout au volume que vous voulez.

Par exemple, si vous voulez écouter The Dutchess, le premier album solo de Fergie des Black Eyed Peas, ça ne fera pas nécessairement l’unanimité dans la chaumière.

Par contre, avec des écouteurs Bluetooth, vos choix de musique nuiront qu’à vous!

CDN$ 152,79

7. Un jeu de fléchettes

Si vous avez lu tous les livres de votre bibliothèque numérique, espionné tout ce que vous pouviez espionné et visionné tous les Harry Potter, les chances sont grandes que vous vous retrouviez à regarder un tournoi de fléchette sur une chaîne de sports un samedi après-midi.

Quand vous aurez passé beaucoup de temps à comprendre le fonctionnement de ce jeu ainsi que la méthode pour comptabiliser les points, il sera temps de devenir champion du sport préféré des gens qui se tiennent dans les tavernes.

Ce jeu contient tout ce dont vous aurez besoin pour devenir un futur champion.

CDN$ 26,70

8. Un agenda

Lorsqu’on fait la même chose tous les jours, il peut devenir ardu de ne pas perdre le fil du temps.

Nous vous proposons donc de noter tout ce que vous faites de vos journées. TOUT.

Cet agenda contient assez de pages pour 18 mois (suffisamment pour passer à travers l’hiver... ou pas) et sa couleur vert menthe fera en sorte que vous ne le perdrez jamais volontairement.

CDN$ 18,00

9. Un rasoir électrique

Ce n’est pas parce qu’on n’a pas l’intention de mettre le pied dehors pendant quatre mois qu’on doit se laisser aller.

Une façon efficace de demeurer présentable est tout simplement de se faire la barbe.

Ce rasoir vient avec sa propre station de nettoyage et son chargeur, donc l'entretien reste minime. En plus, on a beaucoup moins de chances de se couper qu’avec un rasoir jetable! Moins de sorties à l’hôpital possible.

CDN$ 199,96