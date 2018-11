«C’est épeurant»

Le chanteur Damien Robitaille est anxieux face aux coupes annoncées par le premier ministre Doug Ford envers les Franco-Ontariens. « C’est déjà difficile de garder sa langue là-bas. Il ne nous aide pas. C’est une blessure », dit-il au Journal.

Damien Robitaille trouve « épeurantes » les coupes annoncées par le gouvernement Ford il y a quelques jours. Le premier ministre ontarien a décidé de mettre fin au projet de création de l’Université de l’Ontario français, en plus d’éliminer le Commissariat aux services en français.

« Ça fait 15 ans que j’habite au Québec et je vois ce que c’est de vivre en français ici par rapport à l’Ontario », dit celui qui est né dans le village de Lafontaine, situé à une heure et demie au nord de Toronto.

« Ce n’est pas Doug Ford qui va tuer la culture franco-ontarienne, poursuit-il. Mais on doit se battre tous les jours pour garder notre langue, et il nous donne un coup de poing dans le ventre. »

Obstacles

Damien Robitaille mentionne que les Franco-Ontariens ont souvent eu des obstacles linguistiques dans le passé. « Chaque génération a eu une bataille pour ses services, dit-il. Dans mon village, ils se sont battus pour avoir une école secondaire francophone. »

Du côté positif, l’auteur-compositeur a remarqué qu’on avait rarement autant parlé de l’Ontario francophone que dans les derniers jours. « Il y a une sorte de solidarité qui se forme entre les Québécois et les francophones hors Québec », dit-il.

Mobilisation

« Les Franco-Ontariens sont faits forts, ajoute le chanteur. Il y a une belle mobilisation qui se passe. C’est vraiment bon pour le moral de voir cet appui qui vient du Québec. On doit se rappeler qu’avant, on était tous des Canadiens français. On vient tous de la même place. On parle tous le même langage. C’est beau de voir qu’on s’unit. En espérant que ça continue. »