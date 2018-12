Combien coûte un animal de compagnie?

En collaboration avec

Si la décision d’adopter un animal en est une heureuse, elle doit néanmoins être éclairée. Membre de la famille à part entière, votre petit compagnon de vie vous suivra grosso modo pendant 15 ans.

Le bonheur qu’apporte un animal de compagnie est incommensurable, certes. Selon de nombreuses études, l’espérance de vie des propriétaires d’animaux serait même plus longue!

Or, le bien-être de votre compagnon importe autant que le vôtre. Un propriétaire responsable est garant de la qualité de vie de son animal, ce qui implique d’importantes dépenses au fil des ans.

Prenez donc le temps de soupeser l’ensemble des coûts qui s’y rattachent. C’est d’autant plus important si l’on considère qu’une planification budgétaire défaillante est une cause fréquente d’abandon.

Frais d’adoption

Tant pour des questions éthiques qu’économiques, il est déconseillé d’acheter un compagnon dans une animalerie, sur Internet ou par l’entremise de sites de petites annonces.

Les refuges de la province sont pleins d’animaux qui n’attendent que de faire votre connaissance. Vous pouvez vous rendre à la SPCA de Montréal ou à la SPA de Québec.

Le processus d’adoption y est rigoureusement encadré et vous aurez moins de surprises quant à l’historique médical de l’animal et son tempérament. Les frais d’adoption incluent également certains traitements de santé.

Pour un chien

La SPCA de Montréal prévoit des frais fixes pour l’adoption d’un chien. Les chiots de moins de huit mois coûtent 350$, ceux de plus de huit mois, 295$. Si s’agit d’un animal ayant des besoins particuliers (en raison de son vieil âge ou d’un problème de santé), le prix baisse à 75$.

Les frais d’adoption de la SPCA incluent la stérilisation, le vaccin contre la rage et le premier vaccin de base (car, oui, il y en aura d’autres!).

Pour un chat

Il y a toujours des chatons à la SPCA. Vous pouvez trouver la petite boule de poils de vos rêves moyennant 195$. Dans le cas de chats âgés de plus de cinq mois, il vous en coûtera 125$.

Tel que susmentionné, les adoptions humanitaires à 75$ sont possibles pour les familles qui en ont le cœur.

L’adoption d’un chat inclut en tout temps la stérilisation, le premier vaccin de base, un traitement contre les parasites et le micropuçage.

Pour les autres petits animaux

Il n’y a pas que des chiens et des chats dans les refuges! Vous pouvez y faire la rencontre de lapins, d’oiseaux et d’autres petits rongeurs qui feront le bonheur de votre famille. Ils sont généralement moins porteurs d’allergènes.

Vous pouvez adopter un lapin pour 100$, incluant les frais de stérilisation. Les oiseaux coûtent de 8$ à 50$, selon la race et la taille.

Dans le cas des lapins et des oiseaux qui tolèrent mal la solitude (comme les inséparables), la SPCA assume les frais d’adoption du deuxième animal.

Frais des premières années de vie

Les premières années de votre animal au sein de votre famille impliquent d’importantes sommes d’argent. Pensez à tout l’équipement nécessaire (bols, collier, laisse, litière, bac à litière, petit lit), aux visites chez le vétérinaire, mais aussi aux frais d’enregistrement qu’exigent certaines municipalités.

Des cours d’éducation canine peuvent aussi être à prévoir. Selon le tempérament du chien et son niveau d’obéissance, ils reviennent facilement à 800$.

Enfin, ne soyez pas surpris que votre animal cause de petits dégâts à votre domicile. Veillez donc à garder un peu d’argent de côté dans l’éventualité où vous devez remplacer des paires de chaussures, des rideaux ou carrément du mobilier (oui, ça arrive!).

Frais récurrents

Pensez aussi aux frais reliés à la nourriture et aux gâteries, aux jouets, aux accessoires, à la litière, au toilettage ainsi qu’au service de garde.

Une partie de votre budget doit aussi être accordée aux nombreux frais vétérinaires, incluant les examens annuels, les vaccins de rappel, les traitements antiparasitaires, les soins dentaires, etc.

La Société protectrice des animaux de l’Estrie détaille les coûts suivants:

Besoins Chat gardé à l’intérieur Chat qui ira à l’extérieur Chien Nourriture et gâteries 300$ à 400$ 300$ à 400$ Petite race: 180$ à 360$ Grande race: 600$ à 840$ Vaccins de base et examen annuel 65$ 110$ 70$ à 140$ Prévention contre les puces et vers

intestinaux 30$ (analyse annuelle de selles) Environ 110$ Environ 130$ Enregistrement Stérilisé: 30$ Stérilisé: 30$ Stérilisé: 40$ TOTAL (avant taxes) 425$ à 535$ 550$ à 660$ Petite race: 420$ à 680$ Grande race: 840$ à 1160$

Source: Site de la Société protectrice des animaux de l’Estrie

Selon l’Association des médecins vétérinaires du Québec, l’entretien annuel d’un chat adulte peut ainsi s’élever à 1650$. Celui d’un chien, à 2300$. Pour un lapin, la facture est de 860$, et pour un furet, elle peut s’étaler jusqu’à 1850$.

En règle générale, le coût varie selon la taille de l’animal. Naturellement, les plus gros coûtent plus cher que les petits. Et plus l’animal vit longtemps, plus la facture s’alourdit. Mais ça, on ne s’en plaint pas!

Frais de maladie et de fin de vie

Les animaux ne sont malheureusement pas à l’abri des maladies ni de la vieillesse.