Délire Escalade en pleine ascension

Les grimpeurs sont attendus vendredi au 955, boulevard Pierre-Bertrand, où un espace de 15 300 pieds carrés et 80 parcours distincts ont été aménagés, un investissement nécessitant plus d’un million $, devenu nécessaire pour l’entreprise dans son désir de garder sa place parmi les joueurs majeurs de l’industrie. Beauport (2008) et Sainte-Foy (2015) ont aussi leur centre Délire.

Photo Jean-François Desgagnés