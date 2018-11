Dénouement heureux pour un octogénaire qui était disparu à Saint-Férréol-les-Neiges

Un octogénaire qui manquait à l’appel depuis la fin de la journée, mardi, a finalement été retrouvé sain et sauf dans la nuit de mercredi à jeudi dans le sentier Mistachibo, à proximité de la rivière Sainte-Anne, à Saint-Férréol-les-Neiges.

Cette disparition a entraîné des vérifications et des recherches ont immédiatement été entreprises par la Sûreté du Québec, l’unité d’urgence impliquant les motoneigistes et le maître-chien. De plus, les pompiers de Saint-Férréol-les-Neiges ont également été mis à contribution pour retracer l’homme.

L’homme a été transporté au centre hospitalier, où son état santé ne laissait pas craindre pour sa vie.