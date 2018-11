Guy Ouellette poursuit le gouvernement du Québec pour 550 000$

Arrêté par l’UPAC l’an dernier dans le cadre d’une enquête sur des fuites médiatiques, le député Guy Ouellette réclame 550 000$ pour atteinte à sa réputation, préjudice moral et perte monétaire.

La poursuite a été déposée jeudi matin au Palais de justice de Québec. Les avocats de Guy Ouellet, Me Jacques Larochelle et Me Olivier Desjardins, y affirment que cette «opération, gravement fautive et affectée d’une incontestable incurie, a littéralement détruit le demandeur, sa réputation, sa carrière politique, sa relation de confiance avec sa formation politique a porté un coup très dur à sa santé et son humeur».

Guy Ouellet n’a jamais été accusé par l’UPAC et le DPCP a accepté la requête en cassation des mandats de perquisition émis contre lui pour saisir son téléphone et son ordinateur.

Plus de détails suivront...