Il y a 10 ans, Patrick Roy rentrait chez lui...

Le 22 novembre 2008, soit il y a 10 ans, le Canadien de Montréal retirait le chandail numéro 33 de Patrick Roy lors d’une journée empreinte d’émotions pour tous les partisans de l’équipe.

L’ancien gardien du Tricolore avait donné la chair de poule à plusieurs amateurs avec une touchante allocution tenue au centre de la patinoire du Centre Bell. Le moment était venu de se réconcilier définitivement avec l’organisation du Canadien à la suite des circonstances particulières ayant entouré son départ, en décembre 1995.

Photo d'Archives, Ben Pelosse

Voici cinq citations mémorables entendues de la bouche du principal intéressé lors de cette soirée mémorable :

#1 – Parti un peu trop vite...

«Bien sûr, je me souviendrai de ce jour où j'ai dû partir un peu trop vite sans dire au revoir, comme je l'aurais souhaité. Mais je me rappellerai davantage des moments où nous avons fait trembler le Forum et vibrer Montréal.»

#2 – Une armure retirée

«Ce soir, on retire une partie importante de mon armure, mais je serai toute ma vie habité par cette fierté bleu-blanc-rouge.»

#3 – Rentrer chez soi

«Alors que vous me faites l'honneur de retirer mon chandail et que vous m'accueillez comme au premier jour, mes amis, ce soir, je rentre chez nous.»

#4 – Un souhait inexaucé

«Maintenant, les gens savent que je voulais revenir. Ils savent que j'aurais voulu disputer toute ma carrière à Montréal.»

#5 – Des émotions refoulées

«J'ai failli pleurer, je l'avoue. C'était extraordinaire comme accueil, j'étais touché et, à un certain moment, je me suis dit: "je suis dans le trouble". Mais je suis du genre à garder mes émotions en dedans.»

Les parents de Patrick Roy avaient également offert de superbes témoignages, ce jour-là.

«Ça dépasse le simple retrait de son chandail, avait ainsi exprimé son père Michel. Ce soir, un guerrier est rentré d'exil. Il est rentré chez lui.»

«Ça termine bien l'histoire, avait pour sa part admis sa maman Barbara Miller. C'est une bonne chose que ce dernier chapitre s'écrive à Montréal.»