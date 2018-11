«Je n’ai jamais vécu autant de sexisme et de misogynie qu’en politique», affirme Martine Ouellet

L’ex-chef du Bloc québécois Martine Ouellet, en entrevue à l’émission Les francs-tireurs diffusée à Télé-Québec mercredi soir, en avait long à dire sur son passage mouvementé en politique fédérale l’année dernière.

Le fait qu'elle soit une femme explique en grande partie, croit-elle, le traitement qu’elle a subi.

«Je crois que le fait que je sois une femme, c’était beaucoup plus facile de faire ces attaques-là qu’un homme. Est-ce qu’on va dire d’un homme... Comme on disait que j’étais intransigeante. Est-ce qu’on va dire d’un homme qu’il est intransigeant? Non. On va dire qu’il est déterminé, qu’il sait où il s’en va. D’une femme, on va dire qu’elle est hystérique. [...] D’un homme, on va dire qu’il est en colère, et une colère, c’est correct», a expliqué l’ex-députée péquiste de Vachon.

Bien que le travail qu'elle faisait auparavant l'ait amenée à se trouver fréquemment dans des usines, Martine Ouellet estime qu’elle n’a jamais vécu «autant de sexisme et de misogynie qu’en politique».

Selon elle, cela s'explique du fait que les femmes ont beaucoup travaillé avec «la persuasion et le consensus».

«Quand on est chef de parti, on essaie le plus possible d’utiliser la persuasion et le consensus, mais, à un moment donné, il faut trancher, il faut décider. On dirait que, quand une femme fait ça, ça dérange», a ajouté l’ingénieure mécanicienne de formation.