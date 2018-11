La division ferroviaire de Bombardier payante pour la Caisse

Contrairement à celui de Québec dans la C Series, l’investissement de la Caisse de dépôt et placement dans la division ferroviaire de Bombardier échappe aux difficultés financières de la multinationale québécoise.

Dans une note récente, l’analyste Benoit Poirier de Desjardins estime que la participation de la Caisse dans Bombardier Transport vaut aujourd’hui 2,19 G$ US. C’est 46 % de plus que les 1,5 G$ US que l’institution avait déboursés en février 2016.