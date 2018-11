Opération Nez rouge en mode recrutement

À huit jours de son premier raccompagnement de l’année, Opération Nez rouge s’active pour recruter les milliers de bénévoles qui seront nécessaires au succès de sa campagne dans la région de Québec.

L’organisme a lancé un appel à tous, jeudi, sous le thème «Ton plus gros party de famille». Opération Nez rouge mise une fois de plus sur l’esprit de communauté parmi les bénévoles et désire tout particulièrement rejoindre ceux qui n’ont jamais tenté l’expérience auparavant.

«C’est notre 35e édition cette année. Il y a une raison pour laquelle on est encore dans le décor après 35 ans. Si ce n’était pas des bénévoles, on ne serait pas là et si les bénévoles participent année après année, c’est parce que c’est une belle expérience, c’est quelque chose qui est le fun et qui est unique», vante David Latouche, directeur des communications et du marketing.

Une journée portes ouvertes est d’ailleurs organisée, dimanche, à ExpoCité, centrale de l’opération à Québec, pour faire découvrir au public l’envers du décor.

6000 bénévoles l’an dernier

Les responsables de la campagne affirment ne pas se fixer d’objectif en ce qui concerne le recrutement, mais, chose certaine, l’aide de milliers de personnes sera requise. Pas moins de 6000 personnes ont donné de leur temps à la cause, l’an dernier, uniquement dans la région de Québec.

La demande pour des raccompagnements pourrait être plus grande cette année, étant donné la légalisation du cannabis.

Sans divulguer de chiffres sur le nombre d’inscriptions reçues, M. Latouche affirme que l’hiver hâtif est de bon augure au chapitre du recrutement.

«Pour nous, la neige à l’extérieur, ça peut paraître bizarre, mais c’est une bonne chose parce que dans la mentalité de la population, on est rapidement arrivé dans le temps des Fêtes et qui dit temps des fêtes, dit Opération Nez rouge. Des années où on va avoir de la pluie et des gazons verts jusqu’au 15 décembre, c’est plus difficile parce qu’on dirait que les gens ne sont pas rendus au temps des Fêtes», explique-t-il.

L’inscription des bénévoles se fait par la poste, sur le site web de l’organisme ou via une application mobile. La 35e campagne d’Opération Nez rouge se tiendra du 30 novembre au 31 décembre inclusivement.