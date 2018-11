Ouverture du Marché de Noël allemand jusqu’au 23 décembre

Cette année encore, la Communauté allemande de Québec propose la fête la plus chaleureuse qui soit autour de l’hôtel de ville de Québec.

La 11e édition du Marché de Noël allemand de Québec a été lancée ce jeudi. La fête se poursuivra jusqu’au 23 décembre prochain.

« De grands projets comme ceci ne se font pas sans amour et vision. Dans notre Allemagne natale, dans toute l’Europe et à travers le monde, cette jolie tradition se déploie avec une fervente envie de retour aux sources et de retrouvailles en famille. Partagez ces moments avec ceux que vous connaissez moins» a souligné en ouverture la présidente Britta Kröger.

L’édition 2018 du Marché de Noël allemand de Québec aura plusieurs éléments de réjouissances possibles :

Plus de 80 kiosques

Un village étendu sur la rue Sainte-Anne

Des décors géants

Une programmation culturelle

Des découvertes gastronomiques germaniques

La région de l’Alsace en vedette

La fête s’étend sur 5 semaines

« Québec est véritablement une des plus jolies villes du monde, a ajouté Mme Kröger.

Le Marché de Noël allemand de Québec est le plus important événement du genre au Québec. Il attire de très nombreux visiteurs chaque année.

En Allemagne, 9 Allemands sur 10 vont aux marchés de Noël.

La programmation festive est offerte gratuitement. La Maison Simons figure parmi les partenaires de l’événement.

Heures d’ouverture du Marché de Noël allemand