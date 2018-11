Plusieurs records de froid battus dans l'Est-du-Québec

Les gens de l'Est-du-Québec ont aussi eu droit à un froid mordant jeudi. Plusieurs records de longue date ont d'ailleurs été fracassés.

À Mont-Joli, dans le Bas-Saint-Laurent, le record de bas maximum datant de 1949 a été battu. L'ancien record de -6,7 degrés Celcius a été battu de plus de quatre degrés.

Sur la Côte-Nord aussi des records de froid vieux de 70 ans ont été fracassés, à Sept-Îles et à Baie-Comeau notamment.

Le froid a eu plusieurs conséquences jeudi dans le Bas-Saint-Laurent.

Puisque la chaussée était glissante à plusieurs endroits, il y a eu plusieurs sorties de route, des traverses ont été annulées, entre autres à Rivière-du-Loup et à Saint-Siméon.

Les cours ont également été suspendus en raison des conditions météorologiques et routières, dans deux écoles de la région.

Un hiver hâtif qui engendre des dépenses

La Ville de Rimouski a dû dépenser 50 000 $ de plus qu'à l'habitude, en novembre, pour gratter, sabler et charger la neige.

«Cette année, on est en avance, le mois de novembre doit avoir un 25 % de plus, donc 250 000 $ dépensés et le mois n'est pas terminé», a expliqué le directeur des Travaux publics à la Ville de Rimouski, Patrick Caron.

Normalement, le chargement de la neige ne se fait qu'au début décembre, mais la Ville a déjà eu à procéder à des chargements sur les artères principales à deux reprises en novembre.

Les déneigeurs privés sont eux aussi exceptionnellement débordés.

«On n’était pas tout à fait prêts pour le déneigement, d'autant plus que le déneigement a commencé avant même le début des contrats», a souligné le propriétaire de la compagnie de déneigement Pro-Neige, André Hins.

Après un hiver 2017-2018 qui a laissé des quantités de neige au sol plus élevées qu'à l'habitude, les compagnies de neige craignent pour leur rentabilité.

«C'est sûr que plus on travaille, moins c'est rentable. L'année passée on a eu un gros hiver, cette année ça part encore plus fort, donc on espère que ça ne restera pas comme ça», a ajouté M. Hins.

L'Est-du-Québec attend encore des précipitations de neige dans les prochains jours, mais la vague de froid qui s'abat sur la province, elle, tire à sa fin. Les températures devaient retrouver des seuils plus normaux dès dimanche.