Poursuites abusives : l’intérêt privé avant l’intérêt public

Quand l’intérêt privé prime sur l’intérêt public

Encore et toujours des grosses compagnies qui, au mépris de l’intérêt public et de l’environnement, poursuivent de façon abusive des citoyens, des villages, des groupes écologistes et communautaires et même des gouvernements afin de faire valoir leur liberté et leurs droits individuels d’entreprendre n’importe quoi et n’importe où pour s’en mettre plein les poches, eux qui sont déjà très riches. L’acceptabilité sociale de leurs affaires et la démocratie ne sont que des irritants injustifiables à leurs yeux. Protection de l’environnement pour les générations futures et diminution des inégalités sociales et économiques, ils n’en ont rien à cirer. Ils le disent continuellement, et leurs discours sont souvent repris par des politiciens asservis : « Plus d’économie et moins d’environnement demandent (plutôt exigent) les pétrolières » (La Presse, 13 mai 2011). Aussi : « Le patronat ne veut pas d’une loi sur le développement durable » et « Les coûts de l’environnement ne doivent pas nuire à la compétitivité (c’est-à-dire d’engranger plus de profits) des entreprises ». Et leurs prétentions sont légitimées et amplifiées par des universitaires et leurs chaires de recherche que les compagnies financent abondamment afin de donner un semblant de vernis social et de soumettre la population à leurs patentes.

Poursuite de 96 millions $ contre un village des Laurentides

Il faut changer les lois et le contenu des traités de libre-échange pour que cessent ces folies. Mais vos élus ne le feront pas afin de ne pas nuire au financement de leurs partis politiques et à l’avancement de leur carrière professionnelle une fois terminé leur stage en politique. « Une minière peut poursuivre pour 96 M$. Chaque citoyen de Grenville-sur-la-Rouge devra payer 34 000 $ si la municipalité (2800 citoyens) en venait à perdre ». C’est l’histoire de la grosse compagnie minière Canada Carbon qui poursuit le village parce que les élus et les citoyens ont dit non à leur mine de graphite à ciel ouvert. Et, comme c’était son habitude, le PLQ de Philippe Couillard a laissé cette localité se débrouiller seule et n’est pas venu à son aide. Que fera maintenant le gouvernement de la CAQ? Les dirigeants de la minière prétendent que les conseillers municipaux ont agi « de façon abusive » et « de façon malicieuse » afin de les brimer de leurs droits individuels sacrés de faire de la business, ce qu’ils considèrent comme des vraies affaires. Jamais au grand jamais Canada Carbon n’agit de façon abusive et malicieuse, c’est contre son code d’éthique.

Gastem financée par des fonds publics poursuit Ristigouche

Ristigouche est un petit village de 157 habitants, pardon, 158, poursuivi par la pétrolière et gazière Gastem pour 1.5 million $ dû au fait que, voulant protéger leur eau potable, ils ont osé dire non au forage de puits de pétrole trop près des résidences. Encore une fois, on a ici des élus municipaux qui prennent tout simplement leurs responsabilités en faveur de l’environnement, et voilà que les bonzes de Gastem les accusent d’avoir adopté un règlement « illégal, ciblé et intempestif ». « Ristigouche menacée. Gastem poursuit la (minuscule) municipalité pour 1.5 million $ » (Le Journal de Montréal, 17 juin 2014). Gastem ne se comporte jamais de façon intempestive et elle respecte toujours les lois, c’est écrit dans leur manuel sacré de responsabilité sociale ». « Poursuite par Gastem. Ristigouche craint la faillite » (Le Devoir, 17 mars 2015). Pas ben important pour le PLQ : « Protection de l’eau potable. Québec (PLQ) laisse tomber Ristigouche. La municipalité gaspésienne est forcée de récolter des fonds (sociofinancement) pour se défendre contre la pétrolière Gastem » (Le Devoir, 29 juillet 2014). Une autre poursuite judiciaire odieuse intentée par un puissant contre la volonté du monde ordinaire et avec la complicité d’élus. Bravo à la juge Nicole Tremblay de la Cour supérieure qui vient de donner raison aux élus et aux citoyens de Ristigouche-Partie-Sud-Est.

Pétrolia, financée par des fonds publics

Il faut prendre garde de ne pas parler en mal contre nos « entrepreneurs », sinon vous risquez d’être poursuivi en justice pour diffamation. L’écologiste Ugo Lapointe et un journaliste du quotidien Le Soleil l’ont appris à leurs dépens : « La poursuite de Pétrolia est abusive, tranche la Cour. La pétrolière avait intenté une poursuite en diffamation au journal Le Soleil » (La Presse, 30 juillet 2011). Il ne faut pas critiquer nos créateurs de richesse, même les gros pollueurs et les gros B.S. corporatifs comme l’a si bien répété l’érudit Philippe Couillard : « Les Québécois doivent continuer d’aimer Bombardier, dit Couillard » (Le Journal de Montréal, 10 mai 2017). Et sur le gain réalisé de 78 millions $ réalisé à la vente d’options sur actions qu’ils ont obtenu gratuitement (cela n’inclut pas du tout leurs millions de dollars empochés en salaires et en bonus (ils ont même droit à des bonus sur des pertes subies par la compagnie), il se trouve que : « Bombardier. Le profit (78 M$) des patrons choque les chefs, sauf Couillard » (Le Devoir, 31 août 2018). On s’ennuie déjà de Couillard et de ses commis!

Chez Pétrolia, gavée de fonds publics, poursuivre tout le monde (même le gouvernement libéral qui n’en fait pas assez, selon eux, pour les aider à profiter indument de nos ressources naturelles) est devenu un sport national : « Pétrolia attaque Gaspé en justice. L’entreprise veut faire invalider le règlement municipal interdisant le forage pétrolier » (Le Devoir, 25 avril 2013) et « Nouveau (oui, un autre) recours de Pétrolia contre Québec » (Le Devoir, 1er novembre 2016). Incroyable mais vrai. Des compagnies qui se servent des subventions publiques, comme dans un buffet à volonté, que les élus leur octroient généreusement pour ensuite nous poursuivre collectivement en justice. Et il y a des innocents qui vont continuer à clamer haut et fort que l’on vit dans un pays libre dans lequel il y a un juste rapport de force entre tous, pauvres comme riches. Il faut changer les lois pour que cessent ces gestes corporatifs indécents. Au moins, ceux qui monopolisent les palais de justice et de nombreux employés de l’État, on devrait au moins leur faire payer ces frais publics reliés à la justice en fonction du principe de l’utilisateur-payeur que le patronat affectionne tant.

Et ça continue : l’albertaine Questerre poursuit le gouvernement du Québec

Parce qu’elle ne peut « driller » en utilisant la méthode très nocive de la fracturation, même dans des lacs et des rivières afin d’extraire son gaz de schiste, c’est au tour de Questerre de se sentir lésée dans ses droits : « Québec poursuivi en justice par une gazière. L’interdiction de la fracturation hydraulique contestée » (Le Journal de Montréal, 6 novembre 2018). Les règlements adoptés afin de protéger notre environnement et notre qualité de vie collective sont, selon cet exploiteur, « arbitraires, discriminatoires et déraisonnables » et ils s’assimilent à une « expropriation déguisée ». Moi, je ne peux plus les entendre. Comptez-vous chanceux que je ne sois pas ministre. C’est le président de cette compagnie albertaine Questerre qui avait prononcé ces énormités : « Lobby pétrolier. Un PDG (Michael Binnion) traite le Québec d’assisté social » (TVA Nouvelles, 10 avril 2013). Et il a aussi largué que : « Schiste : les opposants croient qu’Elvis vit » (Le Devoir, 15 juillet 2011). Mais il est encore vivant, je l’ai vu il y a pas longtemps en spectacle au Théâtre St-Denis!

Même Lucien Bouchard, qui était alors président de l’Association pétrolière et gazière du Québec s’était mis lui aussi de la partie : « Gaz de schiste. Bouchard adopte un ton menaçant » (Le Devoir, 1er juin 2011). Un ton menaçant, comme nous poursuivre en justice et pourquoi pas? Lucien Bouchard, un progressiste au service du public, toujours prêt à défendre le bien commun et l’intérêt collectif plutôt que le bien et l’intérêt privés... Mais, feu Bernard Landry aimait bien Lucien. Les deux faisaient la paire : « Gaz de schiste. Bernard Landry salue l’entrée en scène de Bouchard » (Le Devoir, 28 janvier 2011).