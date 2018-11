Québec s’emballe pour la Coupe Vanier

L’engouement pour le retour du match de la Coupe Vanier au stade Telus se fait déjà sentir, à Québec, alors que bon nombre de bars et restaurants ont déjà des réservations pour accueillir d’imposants groupes d’admirateurs du Rouge et Or, ce samedi.

Au Cactus Bar à bières, on affiche déjà complet pour l’avant-match. « Le restaurant est réservé par un groupe de 100 personnes avant la Coupe Vanier. Ils viennent dîner, ils font un genre de petit tailgate ici et s’en vont au football ensuite », indique Louis Caron, propriétaire du commerce.

L’après-match s’annonce également occupé. « Nous aurons un après-football aussi. On a un groupe de 30 personnes qui a réservé. Ça va se remplir, poursuit-il. C’est merveilleux, ça amène de la business », termine M. Caron.

Même son de cloche au Boston Pizza du chemin Sainte-Foy. « Nous avons des groupes et ça s’enligne très bien. Je crois que ça va se remplir », indique la gérante, Marie-Josée Bélanger.

Plus de 10 000 personnes

Le comité organisateur est également très fébrile. « C’est toujours un énorme défi, parce que là, c’est un match avec plus de protocoles, nous avions un banquet jeudi soir et les grosses conférences de presse à organiser. Il faut prévoir les transports et l’hébergement de ces gens-là, ce sont de gros défis », explique Christian Côté, ajoutant qu’il y a aussi la présence des deux équipes d’étoiles au pays.

Quoi qu’il en soit, les préparatifs en vue du match vont bien, assure M. Côté. Il estime que la foule sera d’au moins 10 000 personnes. « Nous serions satisfaits d’atteindre 13 000 », admet M. Caron.

La Merveille de retour

Les athlètes du Rouge & Or pourront compter sur la présence de leur admirateur numéro un, La Merveille. Après avoir annoncé sa retraite en 2010, La Merveille avait refait une apparition en 2013, pour la Coupe Vanier. Le voici de retour, plus motivé que jamais. « Vox populi, vox merveilli. Les gens ont demandé à ce que La Merveille y soit », lance le sympathique personnage.

Selon lui, il est possible que la foule atteigne 15 000 personnes.