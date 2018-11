Saguenay: un agresseur sexuel accusé de nouveau

SAGUENAY – Un homme de Saguenay déjà condamné pour avoir fait cinq enfants à sa belle-fille voit son dossier s'alourdir pour d'autres crimes sexuels contre des membres de sa propre famille.

L'individu, dont on ne peut, pour protéger les victimes, révéler l'identité, purge une peine de six ans de pénitencier depuis décembre 2016.

Il fait maintenant face à 22 chefs d'accusation supplémentaires, notamment pour viol et inceste. Il aurait commis des délits sexuels à l'encontre de ses deux sœurs de 1968 à 1975.

Il reviendra devant le tribunal le 13 décembre prochain.

Son avocat a demandé date rapprochée, d'abord pour vérifier la preuve de la poursuite, mais aussi parce que client prépare une demande de libération conditionnelle.

«Mon client aura bientôt purgé le tiers de sa peine, rappelle Me Jean-Marc Fradette. Il participe à des thérapies en prison et il a évolué depuis les événements. Mais quand vous avez une cause pendante devant le tribunal, une libération conditionnelle est toujours plus difficile à obtenir.»

D'autre part, la conjointe de cet homme subira elle aussi un procès en 2019. Elle aurait participé à des actes sexuels sur sa propre fille, entre 1996 et 2013.

L'avocat de cette femme est aussi Me Fradette. Et l'homme qui a fait cinq enfants à sa fille devrait témoigner en défense, en faveur de la femme, qui était littéralement soumise.

«Ce sera une défense de contrainte", explique-t-il. L'homme témoignera à l'effet que la femme n'avait pas le choix de lui obéir. Il a d'ailleurs admis dans le passé avoir utilisé la violence pour obtenir ce qu'il désirait.»