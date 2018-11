T'es parfaite comme ça Catherine Dorion!

«La vulgarité pour sa pureté et sa bonne odeur...»

La députée Catherine Dorion fait grincer des dents au sein de l’écosystème très conservateur de l’Assemblée nationale... Tant mieux!

Alors que je travaillais à la rédaction de ma thèse de maitrise il y a déjà bien longtemps de cela (!), dont le sujet était l’œuvre du poète Denis Vanier analysée à l’aune du mouvement de la contre-culture de la fin des années soixante au Québec, j’ai eu la chance de converser à quelques reprises avec ce poète de Montréal.

Je l’avais entre autres questionné sur sa conception de la «vulgarité». Il faut comprendre que celle-ci s’exprime de façon explicite dans l’œuvre de Vanier, par les mots, par la représentation graphique, iconographique.

Nous sommes alors au tournant du millénaire, dans un Québec du déficit zéro, du post-1995 avorté. Et pour Denis Vanier, la «vulgarité» avait ceci de nécessaire qu’elle transcendait l’ennui, qu’elle «achalait» l’ordre établi. Ce sont ses mots.

Faut dire que j’ai découvert Denis Vanier par le documentaire de Labrecque sur la Nuit de la poésie de 1970. Et je vous jure que Catherine Dorion y aurait été à sa place. On ne se formalisait pas trop des excès et codes bafoués à ce moment-là de l’histoire du Québec (c’est sûr que toute époque où c’était la norme que le policier qui t’intercepte un peu gorlo finisse par te demander «Es-tu sûr de pouvoir te rendre à maison mon Gérard???» est une époque assez leste merci!).

Dans ce documentaire, j’ai aussi été très impressionné par Gérald Godin. Ce poète et homme des médias qui battra le PM Robert Bourassa dans son comté (Mercier) lors de l’élection de 1976.

Quand Godin entamera la lecture de son célèbre poème Énumérations lors de la Nuit de la poésie de 1970, c’est aussi le directeur de l’information de Québec-Presse qui se tient-là. Un homme qui sera ensuite député (et qui occupera maintes fonctions au cabinet) pendant près de 20 ans. Un poète au parlement.

Toute proportion gardée – Catherine Dorion n’est pas Gérald Godin, elle n’a ni sa stature à ce moment-ci de son parcours, ni ne le revendique-t-elle – ce qui m’intéresse le plus dans le jeune parcours de cette députée, c’est le fait que l’Assemblée nationale s’enrichisse, une fois de plus, de la poésie. De la création brute. De la puissance intrinsèque de quelqu’un qui brûle pour et par la création.

Ça dérange. Ça ne marche pas comme les autres. Ça n’obéit pas aux codes de la bienséance. Ça triture les amants de la rectitude. Ça flirte borderline avec la vulgarité et des fois ça s’y laisse tenter.

Juste pour déranger.

Et c’est parfait comme ça.

Me semble qu’on a depuis longtemps, et à répétition, et de façon machinale et plate, essayé la formule du (ou de la) député-cassette, de (ou de la) député-convenance, de (ou de la) député-convenu, prévisible, bon dans chambre, et bon gars d’équipe...

À bien des égards, le Québec d’astheure est, selon bien des gens, aussi sclérosé que ce Québec du milieu des années soixante, celui que la jeunesse allait arracher au clergé, parfois, à coup de vulgarité et d’accrocs à la bienséance.

À sa petite échelle à elle, Catherine Dorion participe à ébranler un peu ce temple de rectitude. De manière brouillonne des fois, rigolo sinon. Et puis?

Ne change pas Catherine. Il ne sert à rien de tenter de plaire aux «coquerelles de parlement» et «aux écrapoutis d'assemblée nationale»...