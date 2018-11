Trump n’a aucune morale

Un sénateur républicain a eu ce commentaire au sujet de l’absolution accordée par Donald Trump au prince Mohamed ben Salmane d’Arabie saoudite qui, croit la CIA, aurait commandité le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi.

« Je ne croyais jamais voir le jour où la Maison-Blanche ferait du travail de relations publiques au noir pour le prince héritier d’Arabie saoudite », a dit Bob Corker.

C’est ce qu’a réussi le président Trump avec sa déclaration sur les relations au beau fixe entre les États-Unis et l’Arabie saoudite, même après la torture, l’assassinat et le démembrement du journaliste du Washington Post, et résident américain, Jamal Khashoggi.

Oublions les mensonges, exagérations et fausses accusations de la déclaration. Même si Trump a raison au sujet de la menace iranienne, comment un président peut-il piétiner les principes de la démocratie américaine pour protéger, au nom de l’argent, la relation privilégiée entre la première démocratie au monde et un vulgaire État totalitaire ?

Rappelons que 15 des 19 terroristes impliqués dans l’attentat du 11 septembre 2001 étaient saoudiens.

L’argent du sang

Enhardi par sa doctrine America First, le président ne s’intéresse qu’aux milliards que les Saoudiens ont promis d’investir aux États-Unis, notamment pour acheter des armes. Qu’elles servent à massacrer des civils ne le trouble guère. La bombe saoudienne qui a tué 40 enfants yéménites dans un autobus scolaire en septembre portait un numéro américain.

Quant à l’implication du prince Mohamed ben Salmane dans l’assassinat de Jamal Khashoggi, Trump s’en fiche. « Il se peut qu’il ait été au courant. Peut-être que oui, peut-être que non... les États-Unis entendent rester un partenaire de l’Arabie saoudite... »

La CIA, elle, pense que oui. Mais pourquoi le président croirait-il des enquêteurs américains quand il obtient­­­ des informations directement de despotes du désert coupeurs de tête qui savent si bien flatter son monstrueux ego ?