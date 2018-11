«Un 24 heures délirant»: Jean-Charles Lajoie raconte sa journée folle à Benoit Dutrizac

C'est le 14 janvier que Jean-Charles Lajoie fera son entrée sur les ondes de TVA Sports, mais jeudi matin, le coloré animateur a retrouvé son ami Benoit Dutrizac au micro de QUB radio pour discuter de l'annonce de la veille.

«Le 14 janvier à TVA Sports, on vient de tout dire ce qu’on pouvait dire là-dessus», a lancé Jean-Charles Lajoie en réponse à Benoit Dutrizac au sujet de ce nouveau projet qui l'attend et dont les détails seront dévoilés au cours des semaines à venir.

Les deux hommes ont surtout discuté des 24 dernières heures vécues par Lajoie, «un 24 heures délirant» selon les dires du principal intéressé.

«D’abord je l’ai pas vu passer du tout. Y’a eu des longueurs de peine et des longueurs de joie.»

Dutrizac a pris soin de tirer la pipe de son camarade au sujet des photos de lui publiées en marge de l'annonce.

«T'es tout mignon, maquillé, coiffé sur le côté, t'es presque cute Jean-Charles! Y' eu de la chirurgie esthétique là-dessus, ça se peut pas?»

«Honnêtement je me fais cruiser depuis ces photos-là. Je suis un peu assommé!, Ça ne m'est pas arrivé depuis le le secondaire 5», a rétorqué Lajoie.

«Le photoshop là-dessus c'est épouvantable» a pousuivi Dutrizac.

«Non, non, non, non, non. Un instant, y'a pas de Photoshop. Si j'avais consenti à du Photoshop, je peux te garantir une affaire, j'apparaitrais moins en bajoues!», a dit Lajoie.

Une invitation à visiter les studio de QUB radio a finalement été lancée.

«Si jamais tu t’ennuies, tu viendras me voir.»

«Ton invitation je trouve ça intéressant. Moi des studios de radio, comme tu sais, j’aime ça. J’accepte ton invitation, laisse-moi décanter. Une couple de semaines pis je vais débarquer.»