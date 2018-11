Une Maison Oxygène à Québec

Organisme sans but lucratif qui a pour mission d’offrir de l’hébergement et un soutien communautaire aux pères qui vivent une difficulté personnelle, conjugale ou familiale, et qui ont leurs enfants dans le cadre d’une garde exclusive, partagée, ou avec droits d’accès, ou encore qui sont en démarche pour avoir leurs enfants, la Maison Oxygène Vers l’Autonomie (MOVA) est ouverte depuis peu au 1595, 3e Avenue, à Québec. MOVA, qui fait partie d’un réseau qui compte maintenant 14 Maisons au Québec, s’adresse aux pères qui ont en commun la volonté de développer, consolider ou préserver leur lien avec leurs enfants. Renseignements : 418 929-6682 ou www.maisonoxygenequebec.org.

50 ans chez CANAC

Les dirigeants de CANAC ont profité d’une soirée « Reconnaissance » tenue récemment pour souligner le long parcours de deux employés exceptionnels cumulant 50 ans de carrière au sein de l’entreprise. Clovis Faucher, préposé au chargement et à l’expédition depuis 1968 à la succursale de L’Ancienne-Lorette, et Gaston Daigle, conseiller aux matériaux à la succursale de Val-Bélair, depuis 1968 également, ont reçu des dirigeants CANAC un vibrant témoignage d’appréciation. Une trentaine d’employés supplémentaires qui célébraient un anniversaire significatif de carrière chez CANAC étaient aussi de la fête. Dans l’ordre habituel, sur la photo : Jean Laberge, président de CANAC, Clovis Faucher et Gaston Daigle, Pierre Laberge, vice-président et Caroline Normand, directrice des ressources humaines chez CANAC.

La Fondation de Lauberivière a procédé, le 7 novembre dernier, au lancement de sa Grande campagne annuelle de financement dont l’objectif est d’amasser, d’ici au 31 janvier 2019, la somme de 850 000 $. Placée sous la présidence d’honneur de la Caisse Desjardins de Québec, la campagne se déclinera de deux façons : vous recevrez une sollicitation postale au cours des prochains jours (surveillez votre boîte aux lettres), ou vous pouvez vous rendre sur le site internet lauberivière.org pour effectuer votre don en ligne. Il est aussi possible de faire parvenir votre don par la poste ou en téléphonant au 418-692-4248. Sur la photo, Martin Parent, VP du CA de la Fondation de Lauberivière, Manon Beaudoin, DG de la Fondation et Denis Laforest, DG de la Caisse Desjardins de Québec.

Bravo à Jérémy Plourde qui a remporté récemment le Prix Jeunesse par excellence en philanthropie (moins de 18 ans) de l’Association des Professionnels en Philanthropie (APP), section du Québec. Atteint d’une maladie neuromusculaire et d’un déficit immunitaire, Jérémy s’est donné comme mission d’insuffler de l’espoir aux autres enfants malades. En seulement deux ans, il a réussi à récolter la somme totale 178 630 $ pour Opération Enfant Soleil, une cause qui lui tient particulièrement à cœur, étant lui-même un Enfant Soleil. Malgré son jeune âge, Jérémy a déjà réalisé dix grandes campagnes de collecte de fonds comportant chacune plusieurs activités, et ne compte pas s’arrêter là. Sur la photo, Jérémy est entouré de Fannie Perron, vice-présidente associée de l’agence Atypic, et Luce Moreau, présidente du conseil d’administration de l’APP.

Anniversaires

Nicolas Huot (photo), directeur de l’Académie de golf du Royal Québec de Boischatel et membre CPGA, 50 ans... Jean-Michel Anctil, humoriste, acteur et comédien, 52 ans... Pierre Vercheval, analyste football à RDS, 54 ans... Fred Pellerin, conteur, scénariste et auteur québécois, 42 ans... David Pelletier, champion olympique patinage artistique, 44 ans... Boris Becker, ex-champion de tennis, 51 ans.

Disparus

Le 22 novembre 2017. Jean Lamarre (photo), 63 ans, président du C.A. de Télé-Québec et acteur de premier plan dans l’émergence du Québec inc.... 2016. Claude Maurice, 84 ans, cofondateur des Résidences Caecitas et de la Fondation Caecitas... 2011. Danielle Mitterrand, 87 ans, veuve de l’ancien président français François Mitterrand... 2007. Maurice Béjart, 80 ans, chorégraphe français, célèbre créateur de ballets.