Vendredi fou: ces articles que vous ne devriez pas acheter de l’autre côté de la frontière

À l’occasion du Vendredi fou, plusieurs Québécois seront tentés d’aller chasser des aubaines aux États-Unis, ou même en ligne sur des sites américains. Toutefois, certains articles ne devraient pas être achetés de l’autre côté de la frontière et importés au Canada.

Le gouvernement canadien insiste notamment sur les produits destinés aux enfants, puisque les normes de sécurité peuvent être différentes d’un pays à l’autre.

Notamment, Santé Canada insiste que les sièges d’auto doivent être certifiés selon les normes canadiennes et porter la marque nationale de sécurité.

D’autres produits qui ne sont pas disponibles au Canada ne peuvent être achetés de l’autre côté de la frontière. Cela inclut les marchettes dans lesquels les bébés peuvent se déplacer horizontalement et les supports pour biberon qui permettent aux bébés de se nourrir sans surveillance.

D’autre part, les vêtements de nuit pour enfants doivent respecter les exigences canadiennes en matière d’inflammabilité. Les berceaux, les poussettes, les parcs pour enfants et autres jouets doivent répondre aux exigences canadiennes en matière de sécurité.

Articles de sport

Les articles de protection pour la pratique d’un sport doivent aussi répondre aux normes canadiennes. Il est ainsi non recommandé d’acheter aux États-Unis un casque de hockey ou un protecteur facial.

Médicaments

Le gouvernement fédéral rappelle également qu’un médicament qui pourrait être disponible sans ordonnance dans un pays pourrait nécessiter une prescription au Canada.

Électronique

Santé Canada met également en garde contre des produits électroniques achetés de l’autre côté de la frontière. Bon nombre de chargeurs USB non certifiés présentent un risque élevé de choc électrique et d'incendie.

Par ailleurs, il n’y a pas d’exemption personnelle dans le cas des personnes qui font des achats à l’étranger à l’intérieur d’une même journée. Pour une absence de plus de 24 heures, vous devrez payer des droits sur les marchandises d’une valeur de plus de 200 $, par personne. Ce total n’inclut pas le tabac et les boissons alcoolisées.

Pour plus de détails, consultez le site du gouvernement du Canada.