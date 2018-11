Voici comment ces 25 vedettes ont célébré l'Action de grâce cette année

Comme une grande partie de la population américaine, les vedettes célèbrent aujourd’hui l’une des fêtes les plus populaires: l’Action de grâce.

Dinde, sauce aux canneberges, bon temps en famille... les activités sont variées, mais se déroulent toutes sous le même thème : la gratitude.

Voici donc comment ces vedettes ont célébré «Thanksgiving»

1. Karlie Kloss et Ashley Graham se sont entraînées avant de manger (trop) de dinde.

2. Madonna a indiqué à quel point elle était reconnaissante d'avoir ses enfants.

3. Jimmy Kimmel a rôti sa dinde.

4. Amber Heard s’est rapprochée de ses parents.

5. Jaime King a célébré le «Thanksgiving» en célébrant sa grossesse.

6. 50cent a «pop» le champagne.

7. Jean-Claude Van Damme a pris le temps de remercier sa famille, ses amis et ses fans.

8. Miranda Lambert a sorti ses bas les plus chauds et sa tasse de chocolat chaud.

9. Jessica Biel est allée faire un tour au gym avant d’aller s’empiffrer de la tarte maison de sa mère.

10. Hilary Duff a pris la pose aux côtés de son fils qui est grand-frère depuis peu.

11. Chrissy Teigen a brûlé sa tarte à la citrouille.

12. Ozzy Osbourne a effrayé tout son Instagram.

13. Neve Cambell a préparé sa sauce aux canneberges maison, arrosée d’un peu de sirop d’érable.

14. Hilary Clinton a partagé une photo souvenir de sa famille.

15. Le compte Instagram hommage de Paul Walker a partagé un cliché tiré d’un film The Fast and The Furious.

16. Dolly Parton a posé près de son jambon et ses sandwichs pas de croûtes.

17. Diane Kruger a célébré cette journée avec une classique «selfie» en voiture.

18. The Rock a joué s’est prêté aux envies artistiques de sa fille.

19. Maddie Ziegler était reconnaissante d'être avec ses amies.

20. Naomie Watts a passé du bon temps avec son pitou au bord de la plage.

21. Kylie Jenner a remercié tous ses fans.

22. Barbra Streisand s'est entourée de ses (nombreux) chiens.

23. Brooke Shields a couru un 5km.

24. Tyra Banks a déclaré son amour pour les «carbs».

25. Snooki a annoncé qu'elle était enceinte!