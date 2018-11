5 destinations pas plates où partir en voyage avec les enfants

Où aller avec des enfants curieux et dégourdis? Quelques pistes qui risquent de ravir les 5-12 ans... et leurs parents!

1. Kissimmee et Orlando, en Floride

Disons-le d’emblée, ces deux destinations conviennent parfaitement à des enfants de tous âges. Entre les parcs Disney (ne manquez l’attraction Flight of passage, à Animal Kingdom, qui nous transporte à Pandora, sous AUCUN PRÉTEXTE), Universal et Legoland, il est impossible de ne pas trouver chaussure à son pied.

Louer une maison à Kissimmee, à quelques minutes de voiture des parcs Disney, est sans doute l’option la plus pratique et économique. À moins d’une heure et demie de route, vous trouverez notamment Gatorland, Cocoa Beach, Clearwater et le Kennedy Center. Les résidences peuvent accueillir de quatre à seize personnes et la plupart ont des piscines, en plus d’être équipées de salles de cinéma et de jeux vidéos.

Info: www.experiencekissimmee.com

2. Costa Rica

Il est absolument impossible de ne pas tomber sous le charme du Costa Rica. D’abord à cause des animaux: comment ne pas craquer pour les paresseux et les aras, perroquets aux couleurs flamboyantes? Sans oublier les coatis et les singes hurleurs! De nombreux sentiers de randonnées conviennent à toute la famille.

Certains volcans, comme Poas, sont même accessibles en poussette ou en fauteuil roulant. Plutôt envie de surfer? C’est aussi possible!

Si vous aimez le glamping («camping glamour»), rendez-vous au Corcovado Adventures Tent Camp Lodge, sur la péninsule d’Osa, où des singes capucins n’hésitent pas à essayer de s’introduire dans les tentes.

Info: www.visitcostarica.com/fr

3. Le nord de la Tanzanie

Bien entendu, un séjour en Tanzanie exige un budget plus substantiel qu’un week-end dans une province voisine. Mais le sourire des enfants quand ils aperçoivent les animaux, pendant un safari, vaut chaque dollar dépensé. Il faut s’y prendre à l’avance pour organiser un tel séjour, notamment pour s’assurer d’avoir reçu les vaccins recommandés. Il est par ailleurs nécessaire de visiter les parcs avec un guide.

L’agence Terres d’Aventure propose de fabuleux voyages de groupe pour les familles, avec guides francophones (à partir de six ans). Impossible d’oublier les nuits passées sous la tente dans le parc national du Serengeti, alors que le rire des hyènes retentit, au loin. En plus d’éviter les tracas liés à la logistique, on s’assure que les enfants auront des compagnons de jeu. Testé et approuvé par l’auteure de ces lignes.

Info: www.terdav.ca

4. Paris

Paris a de quoi séduire tous les membres de la famille, y compris les enfants. Entre les visites classiques de la tour Eiffel et de l’Arc de Triomphe, des escapades au Parc Astérix, à Disneyland Paris ou au Château de Versailles font partie des valeurs sûres. À noter que plusieurs sites touristiques, dont le musée du Louvre, proposent des visites adaptées aux enfants.

Une piste pour les familles nombreuses ou les bandes de copains qui voyagent avec la marmaille: Sweet Inn, pour louer un appartement avec des services comme à l’hôtel.

Info: www.sweetinn.com

5. Le sud de la Thaïlande

Pour voir des éléphants sans les monter – pratique très néfaste pour l’animal -, Elephant Hills s’avère idéal. Des forfaits de glamping «tout compris» de deux à quatre jours y sont proposés. En plus de dormir dans des tentes avec salle de bain (!), on prend part à toutes sortes d’excursions, comme du kayak dans la mangrove. Des années plus tard, vos enfants vous parleront de la douche qu’ils ont donnée à un pachyderme plein de boue!

À combiner avec un séjour dans une station balnéaire, comme Phuket ou Koh Samui. Le parc national de Khao Sok est également un must.

Info: www.elephanthills.com

