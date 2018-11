6 aubaines du Vendredi fou pour compléter ton kit de gym

À la recherche de motivation pour aller au gym? Voici de quoi vous encourager!

Si vous cherchez de quoi rehausser votre look ou simplement de vrais vêtements durables pour vos entrainements, le Vendredi fou est l’occasion rêvée pour économiser.

1. Casque protecteur pour ski

Ce casque léger, confortable et bien aéré offre une protection de premier ordre. Sa technologie réduit les forces de rotation sur votre tête en cas d’impact, ce qui vous procure une plus grande tranquillité d’esprit lors de vos descentes. Le système d’aération assure une circulation d’air optimale et bien répartie, gardant la chaleur sur votre tête tout en l’éloignant de vos lunettes de ski pour éviter une accumulation de buée.

Casque de Topelek en rabais chez Amazon à 49,99 $. Achetez en ligne.

2. Le système Smart Halo

Ce gadget inventé et fabriqué à Montréal comprend entre autres un GPS, un système anti-vol et encore plus de gadgets. (lien PsS) Il changera votre vie de cycliste, rien de moins!

Pour le Vendredi fou et le Cyber lundi, Smart Halo offre 25 % de rabais. Achetez en ligne.

3. Montre fitness

Voici votre meilleur allié pour vos entrainements et même votre vie quotidienne. Cette montre intelligente de Fitbit vous suivra partout tout en affichant les détails de vos performances. Avec son podomètre intégré, vous aurez l’heure juste sur vos besoins caloriques tout en gardant fière allure. Son bracelet de silicone résistant vous suivra sans gêne dans l’ensemble de vos activités.

Montre de Fitbit à 99,95 $ au lieu de 169,95 $. Achetez en ligne.

4. Under Armour

Pour le contenu de votre sac de gym, c’est le site de Under Armour que vous devez visiter. Le détaillant offre en ligne 30 $ de rabais avec tout achat de 100 $ et plus. À noter qu’une vaste sélection de vêtements chauds sont à 30 % de rabais. Aussi, la livraison est gratuite pour l’occasion.

Rendez-vous en ligne pour plus de détails.

5. Hyba chez Reitmans

En plus d’offrir 50 % de rabais sur l’ensemble de la collection de vêtements extérieurs, la section Hyba de la compagnie montréalaise Reitmans présente un vaste de choix de taille allant de TTP à 3X. Faites vite car l’offre se termine vendredi à minuit!

Rendez-vous en ligne pour plus de détails.

6. Oakley

Oakley offre 20 % de rabais sur les lunettes de ski et les montures solaires. Un rabais de 50 % sur l’ensemble de leur collection de vêtements d’entrainement et d’extérieur est également en vigueur. Le solde rarissime sur ce site termine vendredi à minuit.

Rendez-vous en ligne pour plus de détails.

Si vous n’êtes pas trop sportive, voici les meilleures offres de nos détaillants préfs pour le Black Friday!