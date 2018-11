Vendredi fou: 5 vinyles locaux à moins de 20$ à se procurer sur Amazon!

Bien que le Vendredi fou (ou Black Friday) est davantage associé à d’immenses téléviseurs à rabais, c’est aussi une opportunité pour les mélomanes de faire quelques économies tout en garnissant leurs collections.

Voici d’ailleurs une sélection de cinq vinyles canadiens actuellement en vente à moins de 20$* sur Amazon.

The Chase du défunt groupe montréalais Groenland

Le groupe n’est plus (snif, snif), mais la musique — elle — demeure.

À noter: les deux albums du groupe sont disponibles à moins de 20$ sur la boutique en ligne, mais on a opté pour celui-ci dans notre sélection, car c’est avec cet album que le collectif indie pop rock s’est fait connaître et a capté l’attention.

Si vous vouliez The Chase dans votre discographie, vous avez maintenant une bonne excuse pour céder!

Pour les fans inconditionnels d’Arcade Fire

En janvier dernier, le désormais cultissime projet local dévoilait ce vinyle contenant un extrait de son album Everything Now (2017) ainsi qu’un remix d’une autre chanson.

Si vous collectionnez tout ce qu’Arcade Fire dévoile, voici une potentielle pièce manquante à votre proverbial puzzle!

Pour les amateurs de Nickelback (on ne vous juge pas!)... ou pour celles et ceux qui cherchent un gigantesque sous-verre à rabais!

Ok. Les jokes sur Nickelback commencent à être plates. Et c’était facile. On s’excuse. L’occasion était juste trop belle à saisir!

Si vous êtes VRAIMENT insultés, gardez en tête que l'auteur de ces lignes a des goûts musicaux qui ne se discutent même pas en public.

Love Suprême de Koriass

Que vous aimiez ou pas le rap (ou Koriass), vous devez tendre l’oreille. C’est un excellent disque. À sa parution, l’album se méritait la note de 4,5 étoiles sur 5 en critiques dans la chronique L’échelle à Péloquin (et récoltait d’autres scores enviables dans d’autres médias). De plus, c’est un détail, mais quand même: la pochette est vachement belle. Ça serait dommage d’avoir l’album que sur votre plateforme d’écoute de musique de prédilection. Allez, faites-vous plaisir!

Goodnight City de Martha Wainwright

Un excellent disque par une artiste phare offert à un prix pas pire pantoute!

Goodnight City se veut un «retour aux sources» pour la chanteuse culte qui offre ici un de ses albums les plus crus. «J’en ai saigné des fois et je me suis égosillé à force de répéter ces chansons!», notait-elle à l’époque.

Ceci étant dit...

On vous note ici des offres en ligne parce que c’est «facile» à récupérer, mais on vous encourage fortement à visiter vos disquaires locaux, surtout les indépendants, afin de profiter de leurs spéciaux sur place ainsi que de leurs précieux conseils.

N’oublions pas qu’un humain vous conseillera sûrement mieux en musique qu’un algorithme!

D’ailleurs...

Fréquences le disquaire, à Saint-Hyacinthe, affiche déjà ses rabais du Black Friday. Détails sur son site!

Le Knock-Out, à Québec, opte pour une stratégie intéressante: on échange vos denrées non périssables contre des rabais en magasin. Détails sur la page Facebook du disquaire.

D’autres offres de disquaires indépendants suivront...