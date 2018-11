Vendredi fou sur Amazon: 4 gugusses technos pour vivre dans le futur!

Mauvaise nouvelle: on a consulté un panel d’experts et on est encore loin des voitures volantes, des voyages dans le temps ou encore d’une imprimante qui fonctionne comme du monde.

Bref, nous ne sommes pas encore dans notre futur de rêve... mais on peut faire semblant à prix presque modeste!

En effet! Comme Pèse sur start a votre bonheur - et votre porte-feuille - à coeur, on vous note ici les meilleures aubaines aperçues sur Amazon pour transformer votre demeure en décor de Star Trek... ou presque!*

Un robot aspirateur pour accélérer votre ménage hebdomadaire!

Vous le savez déjà: faire le ménage, c’est plate.

Si vous avez le budget pour, on vous annonce que le robot aspirateur Roomba est en vente à 33% de rabais.

On peut le contrôler via commandes vocales - si vous avez des appareils Alexa dans votre demeure - ou encore à l’aide d’une app pour téléphone intelligent (et, par exemple, programmer un ménage avant votre arrivée à la maison).

Le robot peut aspirer pendant 75 minutes puis retourne à sa base pour recharger sa pile et reprendre automatiquement le boulot!

Il est également équipé de senseurs qui font en sorte que votre précieux aspirateur ne déboule pas vos escaliers.

Il ne manque plus qu’un robot pour laver la toilette et nous sommes vraiment dans le futur!

Contrôlez vos appareils à distance avec cette prise de courant intelligente!

Trois questions reviendront vous hanter au cours de votre vie:

Aurais-je dû? Où ai-je égaré mes clés? Mautadine! Ai-je éteint la machine à café avant de partir ce matin?

On a enfin la réponse à la troisième question, car la prise de courant intelligente TP-Link vous permet de contrôler - allumer, éteindre, alouette! - les appareils qui y sont branchés à l’aide d’un app à télécharger sur votre téléphone.

On peut également la contrôler à l’aide d’assistants vocaux comme Alexa et Cortana.

Cerise sur le sundae, on peut également la programmer pour qu’elle alimente ce qui y est branché selon certaines plages horaires.

Si vous voulez vous initier à ce gadget, le paquet de deux est actuellement offert à 44% de rabais.

Retrouvez vos clés ou votre téléphone intelligent en un clic!

Bonne nouvelle! On a également la réponse à la seconde question avec Tile, de petites tuiles qui s’accrochent, par exemple, à votre porteclé ou encore qui se glissent dans votre portefeuille.

Si vous égarez l’un ou l’autre, vous n’avez qu’à faire sonner la Tile désirée pour retrouver votre item à l'aide de l'app sur votre téléphone.

C’est votre téléphone qui est perdu? Suffit de cliquer sur une de vos Tile pour déclencher une sonnerie.

Vous égarez les deux? Ben là, à un moment donné...

Tentés? Ça tombe bien, il y a actuellement un rabais de 38% sur Amazon pour un paquet de deux.

Une caméra pour zieuter votre porte d’entrée à distance!

Pourquoi se lever pour voir qui sonne à la porte quand vous pouvez tout simplement dégainer votre téléphone et voir la personne sur votre écran?

C’est justement ce que la caméra de porte remo+ offre.

Une fois connectée à votre réseau Wi-Fi résidentiel et installée à votre porte, elle vous permet de voir ce qui se passe sur 160 degrés.

Comme la caméra est également équipée d’un détecteur de mouvements ainsi que d’un micro, vous pouvez répondre à vos visiteurs potentiels dans le confort de votre salon, voire de votre bureau si vous êtes à l’extérieur.

Si vous voulez tenter l’expérience, il y a actuellement un rabais de 36% sur la caméra remo+.

Sur ce, bonne chance dans le futur!