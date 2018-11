Bouddhiste et toujours Hells Angels

Converti au bouddhisme, mais toujours incapable de faire une croix définitive sur son passé de membre en règle des Hells Angels, Mario Auger sera assigné à résidence même s’il a droit à une pleine libération conditionnelle.

Promu hangaround en 1996, puis membre en règle des Hells Angels du chapitre de Québec deux ans plus tard, Mario « Banane » Auger a été arrêté dans la plus grande rafle policière contre le monde criminel, l’opération SharQc en 2009.

Auger avait initialement été accusé de « 16 chefs de meurtres au premier degré » en plus de trafic de stupéfiants et de gangstérisme.

L’accusation avait ensuite été revue à la baisse pour complot dans le but de faire assassiner des personnes identifiées à différents groupes comme les Rock Machines, les Bandidos, l’Alliance, le Dark Circle et d’autres groupes indépendants qui refusaient de s’approvisionner en drogues auprès des Hells Angels. En 2013, « Banane » a été condamné à une peine de 7 ans et 7 mois.

Pendant sa détention, l’homme de 49 ans a pourtant fait preuve d’un comportement conformiste. Celui qui en est à sa deuxième peine fédérale s’est également occupé intellectuellement en adhérant à la philosophie bouddhiste en plus de la spiritualité autochtone.

Il s’est même investi avec l’aîné autochtone lors de cérémonies tout en partageant ses « réflexions » et en découvrant « d’autres façons de voir la vie » avec l’aumônier bouddhiste.

Assigné à résidence

Cette évolution n’a cependant pas poussé le Hells à s’éloigner de son gang de motards. « En établissement, vous participez à tous les rassemblements [Hells Angels] qui ont été observés », indique la Commission des libérations conditionnelles du Canada.

De plus, Auger a indiqué ne pas avoir fait « une croix définitive sur [son] mode de vie criminel et sur [son] appartenance aux Hells Angels ».

Cet élément a incité les commissaires à jouer de prudence. Ainsi, une condition d’assignation à résidence lui a été imposée, ce qui veut dire qu’il devra se loger dans une maison de transition.

De plus, à l’instar du Hells Pierre Hamilton qui s’est vu imposer les mêmes conditions au début du mois, la commission lui interdit de « faire étalage de tout signe permettant de vous relier à des organisations criminelles ». Il ne pourra donc pas porter ses « patchs » ou couleurs à l’effigie des HA.