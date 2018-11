Des changements à la ligne bleue

BUFFALO | Claude Julien n’aimait pas le jeu défensif de son équipe depuis plusieurs matchs. Il a brassé sa soupe pour la visite contre les Sabres au KeyBank Center.

Rappelé la veille du Rocket de Laval, Brett Kulak fera ses débuts avec le Canadien. Il jouera en compagnie de David Schlemko. Julien a aussi lancé un SOS à Karl Alzner qui a regardé les cinq derniers matchs de la passerelle de presse.

Pour faire de la place à Kulak et Alzner, Xavier Ouellet et Mike Reilly ne seront pas en uniforme.

« On a de la difficulté défensivement et on cherche des réponses, a expliqué Julien. On espère qu’Alzner et Kulak réussiront à bien défendre leur territoire. Mais ce n’est pas juste les défenseurs, les attaquants doivent aussi mieux jouer. »

« Kulak a joué une centaine de matchs dans la LNH, il a de l’expérience, a-t-il poursuivi. J’ai regardé certains matchs du Rocket et je trouvais qu’il fermait bien l’espace et il pouvait supporter l’attaque. »

Âgé de 24 ans, Kulak a joué 101 matchs avec les Flames de Calgary au cours des trois dernières saisons.

Peca pour Hudon

À l’attaque, il y aura aussi un changement. Matthew Peca réintégrera la formation à la place de Charles Hudon. Utilisé au centre depuis le début de la saison, Pece se retrouvera à l’aile gauche avec Jesperi Kotkaniemi et Artturi Lehkonen.

« Peca pourra se servir de sa rapidité sur le flanc gauche, a mentionné Julien. On sait qu’il peut jouer aux deux positions. Ça nous donne aussi une plus grande flexibilité avec un centre de plus dans la formation. »

Antti Niemi obtiendra le départ. Il sera confronté à Carter Hutton.

La formation probable du CH

Tatar-Danault-Gallagher

Drouin-Domi-Shaw

Peca-Kotkaniemi-Lehkonen

Deslauriers-Chaput-Agostino

Benn-Petry

Schlemko-Kulak

Alzner-Mete

Niemi