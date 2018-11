France: les «gilets jaunes» en route pour leur «acte 2»

PARIS | Après une semaine de protestations à travers la France, qui ont fait deux morts et des centaines de blessés, les « gilets jaunes », opposés à la hausse des taxes sur les carburants, mènent samedi « l’acte 2 » de leur mobilisation, avec une manifestation parisienne aux contours gardés secrets qui préoccupe les autorités.

Si les blocages et barrages filtrants lancés il y a exactement une semaine se sont peu à peu dissipés, le mouvement reste largement soutenu par les Français: selon un sondage BVA, ils sont 72 % à approuver les revendications des « gilets jaunes », notamment excédés par la hausse d’une taxe écologique qui a encore amplifié la flambée des prix des carburants.

Le mode d’action des gilets jaunes divise cependant (52 % des Français sont contre, 46 % pour), comme l’ont montré les tensions apparues lors de certaines actions entre protestataires et automobilistes bloqués. Le mouvement, apolitique et asyndical, reste un véritable défi pour le président Emmanuel Macron, qui a déjà essuyé de nombreuses manifestations de mécontentement face à son ambitieux programme de « transformation » de la France, sans pour autant revenir sur le rythme de ses réformes.

Jeudi soir, la présidence française a annoncé que le chef de l’État donnerait mardi « le cap pour la transition écologique ». « Nous avons reçu le message des citoyens. (...) Pour qu’elle ne soit pas socialement inacceptable, il faut que la transition écologique, qui est nécessaire, soit juste, équitable et démocratique », a fait valoir la présidence.

Vendredi, la présidente de la commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale, Brigitte Bourguignon (majorité présidentielle), a appelé à « un moratoire » sur les hausses de taxes sur les carburants afin de nouer le dialogue « dans un climat apaisé ».

« Des réseaux violents »

Mais ces tentatives n’ont pas apaisé les « gilets jaunes », ainsi baptisés en raison des vestes fluorescentes que chaque automobiliste doit détenir en cas d’accident.

Ils espèrent ce samedi rassembler une nouvelle « marée jaune » après les premières actions de samedi dernier sur les routes de France qui avaient réuni 282 000 personnes selon le ministère de l’Intérieur.

L’appel à un « acte 2 » à Paris a été lancé sur les réseaux sociaux, canal principal de cette contestation, mais, comme le week-end dernier, quasiment aucun rassemblement n’a été déclaré. Plus de 35 000 personnes se sont toutefois dites prêtes sur Facebook à participer à un grand rendez-vous place de la Concorde, interdit par les autorités en raison de la proximité du palais présidentiel.

Des centaines de « gilets jaunes » avaient réussi à s’approcher de l’Élysée samedi dernier, semant la confusion.

« J’en appelle à la responsabilité des organisateurs », a exhorté vendredi soir le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner.

Les autorités ont en revanche donné leur feu vert à un rassemblement dans le parc du Champ-de-Mars, au pied de la Tour Eiffel, une hypothèse rejetée par plusieurs animateurs du mouvement.

Un communiqué « destiné à la Préfecture de police », signé « Les citoyens français » et posté sur les réseaux sociaux, appelle plutôt à une action dans le « quartier des Champs-Élysées ». La présidente du Rassemblement national (extrême droite), Marine Le Pen, a elle aussi suggéré un rassemblement sur la grande artère parisienne.

Le chef de file du parti de gauche radicale La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a prédit une « mobilisation énorme », assurant qu’il se passait « vraiment quelque chose en profondeur dans le pays ».

Face à ce rassemblement d’ampleur inconnue, les autorités sont sur le qui-vive.

« Nous savons aussi que des réseaux violents d’ultradroite et d’ultragauche entendent se mobiliser », a prévenu le ministre de l’Intérieur.

Partout, le mot d’ordre est le même: le secret. « On est tous d’accord, on dit rien », ont affirmé à l’AFP des gilets jaunes à Magny (centre-est). « Il faut qu’on réussisse (samedi) à se faire entendre, mais comme il faut », explique l’un d’entre eux, Jean-Michel Rocault, « et à Paris il risque d’y avoir de la casse ».