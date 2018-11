Garrochez-vous sur ces vols à moins de 300 $ pour la Martinique et la Guadeloupe

Voici une aubaine du Vendredi fou à côté de laquelle vous ne voulez pas passer si vous planifiez un voyage dans le Sud: des billets d’avion aller-retour pour la Martinique et la Guadeloupe à moins de 300 $.

On parle plus précisément de vols sans escale, à partir de Montréal, pour des voyages en décembre 2018 et en janvier 2019 avec Norwegian, la compagnie aérienne à bas prix qui vient d’arriver à Montréal et qui offrait déjà très bons prix pour ces deux destinations, même en dehors du Vendredi fou.

Si vous faites vite, vous pourriez dénicher des vols Montréal-Fort-de-France (Martinique) à 295 $ ou encore des liaisons Montréal-Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) à 294 $, ou un peu plus.

Selon le site Yulair.com, il y a des dizaines de dates qui sont offertes à ces tarifs dans les semaines à venir.

Ces promos sont offertes dans le cadre de la vente du Vendredi fou de Norwegian, qui se poursuivra jusqu’à lundi soir. La compagnie annonce jusqu’à 30 % de rabais sur ses différents vols.

Par ici et ici pour faire vos recherches!





Vous adorez les voyages? Joignez-vous à notre groupe sur Facebook pour partager vos coups de coeur et ne rien manquer de nos suggestions!