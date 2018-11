La piqûre du jeu pour Vanessa Duchel

Les comédiennes d’expériences comme Guylaine Tremblay, Catherine-Anne Toupin et Ève Landry ont donné la piqûre du jeu à la chanteuse Vanessa Duchel, qui a récemment vécu sa première expérience de comédienne dans la série Unité 9.

« Je shakais ! J’ai failli vomir. C’est quelque chose de travailler avec Guylaine Tremblay. Cela m’a mis un stress et une pression que je n’avais jamais vécus avant. Je me suis rendu compte que je pouvais m’aventurer dans le drame. Je travaille là-dessus et je vais suivre des cours », révèle-t-elle, sur le tapis rouge de la première du spectacle de Martin Vachon, mercredi dernier.