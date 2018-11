Laitue romaine: trois nouveaux cas de E. coli recensés au Québec et en Ontario

Trois nouveaux cas d’infections à la bactérie E. coli en lien avec la laitue romaine ont été répertoriés au Québec et en Ontario, a annoncé l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC).

Au total, 17 cas ont été recensés au Québec, 4 en Ontario et 1 au Nouveau-Brunswick, pour un total de 22 au pays. Les personnes infectées sont âgées de 5 à 93 ans, a indiqué l’ASPC lors d’une conférence téléphonique tenue vendredi après-midi.

Les autorités demandent toujours à la population du Québec, de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick d’éviter de manger de la laitue romaine sous toutes ses formes. Les consommateurs sont également invités à bien laver et désinfecter tous les contenants ayant pu entrer en contact avec de la laitue romaine au cours des dernières semaines.

Quiconque possédant encore de la laitue romaine est d’ailleurs invité à la jeter.

Cause inconnue

La cause de cette contamination n’a toujours pas été officiellement identifiée.

Les autorités de la Santé publique ne sont pas non plus en mesure d’expliquer pourquoi la majorité des cas d’infections se retrouvent au Québec.

«On continue notre enquête et on continue de travailler avec nos partenaires de santé publique dans les provinces et territoires», a déclaré Dr Howard Njoo, administrateur en chef adjoint de la Santé publique du Canada.

Quant à savoir pourquoi certains commerces, comme des épiceries et restaurants, continuent d’offrir de la laitue romaine, l’ASPC dit que même si l’industrie alimentaire est un «joueur clé» dans cette enquête, c’est aux commerces eux-mêmes de choisir ce qu’il y a de mieux pour leur clientèle.