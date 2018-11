Le bonheur à Buffalo

BUFFALO | Il a maintenant 35 ans, il a dépassé le plateau mythique des 1000 matchs dans la LNH, mais il a encore la passion d’un jeune joueur. Jason Pominville exerce une influence très positive dans les succès des Sabres en ce début de saison.

Sur le plan offensif, Pominville vit une véritable renaissance. Après le passage du Canadien à Buffalo, l’ailier droit a déjà récolté 18 points (9 buts, 9 passes) en 23 matchs. L’an dernier, il avait connu une année plus sombre avec 34 points (16 buts, 18 passes) en 82 rencontres. Mais c’était à l’image de la saison des Sabres. Il n’y avait rien qui fonctionnait.

Dans un corridor du KeyBank Center, Pominville a parlé longuement de son début de saison, mais aussi de son attachement pour la ville de Buffalo.

« C’est le fun de pouvoir aider l’équipe offensivement, a raconté le numéro 29. Mais je sais que mon rôle, ce n’est pas seulement ça. J’essaie d’aider dans le vestiaire, de montrer du leadership sur la glace et à l’extérieur. D’être récompensé avec des statistiques, c’est agréable. »

« Le fait de jouer, d’avoir plus de temps de glace, c’est valorisant, a-t-il poursuivi. Mais je suis réaliste. Quand t’as joué 1000 matchs, tu sais qu’il t’en reste moins que quand t’étais rendu à 400. J’y vais un match à la fois, j’essaie de m’amuser. Et on a une belle ambiance. »

Prochain contrat ?

Le noyau des Sabres repose maintenant sur les épaules de Jack Eichel, Rasmus Dahlin, Rasmus Ristolainen et Casey Mittelstadt. De ce quatuor, Ristolainen est le doyen à 24 ans. Eichel, le capitaine de l’équipe, n’a que 22 ans, alors que Mittelstadt vient tout juste de célébrer ses 20 ans et que Dahlin est un adolescent à 18 ans.

Pour assurer leur progression, le directeur général Jason Botterill et l’entraîneur en chef Phil Housley auront besoin d’entourer leurs jeunes joueurs avec de bons vétérans. Pominville appartient à ce groupe. Idem pour Jeff Skinner. Les deux attaquants pourraient toutefois devenir joueurs autonomes sans compensation à la fin de la saison.

« Je ne pense pas encore à la retraite, mais je ne crois pas jouer aussi longtemps qu’un Joe Thornton à San Jose, a lancé Pominville en riant. Tout ce que je peux dire, c’est que je suis heureux à Buffalo et ma famille aussi. Il y a aussi un air nouveau au sein de l’équipe, c’est vraiment agréable. »

Bons mots de l’entraîneur

Si on peut lire entre les lignes, Housley risque fort de cogner à la porte de son DG d’ici les prochains mois pour s’assurer de revoir Pominville pour une saison de plus à Buffalo.

« Jason est un gars de la vieille école, a dit Housley. Il arrive ici pour travailler fort et il écoute toujours nos recommandations. Il a joué un peu partout cette saison, il a amorcé la saison au sein de notre quatrième trio, mais il a fini par grimper au sein de notre première unité. Il n’a pas peur de se salir le nez. À l’intérieur du vestiaire, il trouve aussi les bons mots pour les plus jeunes joueurs. Il a une influence très positive. »