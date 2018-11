Les Capitals ont le meilleur

Les Capitals de Washington ont remporté un duel entre les deux formations de l’heure dans la Ligue nationale de hockey (LNH), alors qu’ils ont vaincu les Red Wings de Detroit 3 à 1, vendredi, au Verizon Center.

Les champions en titre de la Coupe Stanley ont ainsi obtenu une quatrième victoire consécutive, tandis que la formation du Michigan a perdu un troisième match seulement à ses 12 dernières sorties. Celle-ci avait commencé sa saison de terrible façon, obtenant une fiche de 1-7-2 à ses 10 premiers matchs.

Tirant de l’arrière 1 à 0 en deuxième période, les Capitals ont créé l’égalité via le bâton de Tom Wilson. Ce dernier est tout feu tout flamme depuis son retour de suspension, lui qui a maintenant trois buts et cinq mentions d’aide pour huit points en six parties. Sanctionné pour une mise en échec à la tête d’Oskar Sundqvist des Blues de St. Louis lors d’un match préparatoire, l’attaquant de 24 ans a raté les 16 premiers matchs des siens.

Sur la réussite de Wilson, Nicklas Backstrom a fourni l’une des passes décisives. Il a ainsi étiré sa séquence de matchs avec au moins un point à 11, récoltant quatre buts et huit mentions d’aide lors de celle-ci.

Les autres buts des Capitals ont été inscrits par Michal Kempny et Alex Ovechkin en troisième période. Il s’agissait du 16e filet de la présente saison pour le franc-tireur russe. Il est maintenant installé au troisième rang des buteurs de la LNH, derrière David Pastrnak (17) des Bruins de Boston et de Jeff Skinner (17) des Sabres de Buffalo, qui sont à égalité au premier rang.

Chez les Red Wings, Andreas Athanasiou a été l’unique patineur à déjouer Braden Holtby, qui a fait face à 32 lancers. Devant le filet des perdants, Jonathan Bernier a cédé trois fois sur seulement 20 tirs.

Une troisième période payante pour le Wild

Tirant de l’arrière 2 à 0 après 40 minutes de jeu, le Wild du Minnesota a inscrit quatre buts sans riposte lors du dernier engagement pour vaincre les Jets de Winnipeg 4 à 2 à St. Paul.

Nino Niederreiter a ouvert le bal avec son troisième filet de la saison et Eric Fehr a ensuite créé l’égalité. C’est le vétéran Eric Staal qui a inscrit le but gagnant. Zach Parise a marqué le but d’assurance dans un filet désert. Lors de cette séquence, le défenseur Matt Dumba a amassé deux mentions d’aide.

Chez les Jets, Patrik Laine et Nikolaj Ehlers ont fait mouche, tandis que Connor Hellebuyck a cédé trois fois sur 38 tirs.

Devant la cage des vainqueurs, Alex Stalock a fait face à 28 lancers et a ainsi obtenu sa cinquième victoire de la campagne.