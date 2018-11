[PHOTOS] 45 enfants habillés pour l'hiver par des policiers et des cols bleus de Québec

Quelque 45 élèves du primaire ont été habillés pour l’hiver de la tête au pied, vendredi matin, gracieuseté des policiers et des cols bleus de la Ville de Québec.

Ces jeunes de l’école Saint-Malo, dans le quartier Saint-Sauveur, ont pu fêter Noël avant le temps, accompagnés d’une dizaine de policiers et d’employés municipaux. Ils sont débarqués aux magasins Mode Choc et Club Chaussures du centre commercial Fleur de Lys avec la liberté de repartir avec leur choix de manteau, pantalon, bottes, chapeau, mitaines et foulard.

Photo Stevens Leblanc

Les 45 élèves sont issus de cinq groupes d’accueil et d’adaptation scolaire de la même école primaire, dont l’indice de défavorisation pointe à 10, soit l’échelon le plus bas.

«Les jeunes étaient fébriles et excités. [...] On a fait beaucoup de friperie pour habiller nos élèves. Aujourd’hui, on peut habiller nos jeunes qui étaient les moins habillés, ce qui est quand même 45 de nos 56 élèves. Ça va leur permettre de ne pas avoir froid. On avait des élèves qui étaient seulement en bottes de plastique, qui n’avaient pas de cache-cou ni de mitaines», raconte Nancy Fall, enseignante en francisation à l’école Saint-Malo.

Photo Stevens Leblanc

Il s’agissait de la 15e édition de l’opération «Habits de neige», organisée conjointement par le Syndicat des cols bleus de la Ville de Québec, section locale 1638 du SCFP, et la Fraternité des policiers et policières de la Ville de Québec (FPPVQ). C’était la première fois que l’initiative visait une école précise, plutôt que des jeunes dispersés dans les six arrondissements de la Ville.

«De redonner à des enfants qui ont moins l’occasion d’avoir des vêtements [adéquats], d’aider des jeunes qui arrivent d’autres pays et qui peuvent être moins habitués et avoir moins de ressources financières, les aider de cette façon-là... c’est de donner au suivant et aider à leur intégration», soutient le président de la FPPVQ Marc Richard.

Les amassés par les deux syndicats ont été recueillis notamment à l’occasion d’un tournoi de golf et de tirages «moitié-moitié» périodiques au profit exclusif de cette œuvre de bienfaisance.

Ressourcés par la neige

Un habillement de qualité était plus que bienvenu pour cette quarantaine de jeunes, d’autant qu’ils se rendent une fois aux deux semaines au domaine Maizerets avec leurs enseignants. Cette autre initiative, nommée «Être en nature» par les enseignants, vise à promouvoir l’activité physique chez les élèves et à les amener à s’intéresser à la nature.

Photo Stevens Leblanc

«C’est une piste de solution pour essayer de contrer tout ce qui a trait à l’obésité et la sédentarité. Il y a des enfants qui ne sortent jamais dehors, soit parce qu’ils ne sont pas bien habillés ou parce qu’ils ont peur. [...] On a des élèves TDAH ou anxieux qui en reviennent ressourcés et apaisés», juge Nancy Fall.