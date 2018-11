Prêts pour le Vendredi fou

Depuis les dernières années, les commerçants interrogés par Le Journal voient leurs chiffres d’affaires exploser à l’occasion du Vendredi fou, toujours de plus en plus populaire.

« D’année en année, ça augmente. Je m’attends à ce que ce soit encore plus fort que l’an dernier », affirme le propriétaire José Adam, qui a accueilli près de 800 clients l’an dernier, soit plus du double de son achalandage régulier.

« L’année dernière, on avait essayé et ça avait été phénoménal. On s’attend donc à plus cette année », affirme Pierre Poitras, directeur marketing pour les magasins Latulippe de Québec et Lévis.