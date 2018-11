Rambo, c’est aussi le Québec!

Bernard Gauthier, comme à son habitude, n’y est pas allé de main morte dans sa réaction à l’égard de l’idée de François Legault de proposer à Doug Ford d’inclure des travailleurs ontariens dans la construction de barrages hydroélectriques au Québec dont la production pourrait être exportée en Ontario. Certains chroniqueurs n’ont pu s’empêcher de faire les gorges chaudes ou de verser dans la réprimande, pourtant la réaction de Gauthier est appropriée, si ce n’est, comme le dirait le poète Vigneault, qu’il manque de mots pour faire dans la subtilité.

Le premier ministre Legault se comporte comme Maurice Duplessis qui s’empressait de vendre nos richesses naturelles de la Côte-Nord aux Américains. Embarré dans son esprit comptable de créer de la richesse à tout prix, le premier ministre a entrepris une tournée des états du nord des États-Unis et de l’Ontario pour espérer créer une Baie James 2.0. Son aveuglement est tel, qu’il est prêt à céder des emplois sans plus de considération pour les lois et les pratiques québécoises. Une fois de plus, comme il l’a fait en campagne électorale à l’égard des immigrants, il manifeste son ignorance des encadrements juridiques relatifs à la langue de travail et à la règlementation de la construction.

La langue de travail au Québec est le français en vertu de la loi 101. Je ne sais si le premier ministre avait en tête de n’ouvrir la porte qu’à des travailleurs franco-ontariens dans sa proposition à monsieur Ford, mais l’afflux de travailleurs unilingues anglophones sur un éventuel chantier pourrait causer de sérieux problèmes et contrevenir à la loi. Les firmes privées incluses dans le partenariat privé-public de la construction du CHUM avaient souhaité opérer en anglais et furent ramenées à l’ordre en tout respect de la loi et des règlementations afférentes. Il serait paradoxal pour François Legault, avec son nationalisme affirmé, de vouloir déroger à la loi 101 pour ouvrir les chantiers québécois à une main-d’œuvre ontarienne unilingue anglophone.

Au-delà de ce premier obstacle, le premier ministre en a un autre tout aussi sérieux, en l’occurrence le régime de travail existant dans le domaine de la construction au Québec. Il aurait pu s’inspirer des travaux de mobilité de la main-d’œuvre sous le règne de Jean Charest pour comprendre que les exigences de compétences ne sont pas les mêmes au Québec qu’en Ontario. S’il s’entête dans son plan, il faudrait là aussi une dérogation à la règlementation pour accueillir des travailleurs ontariens qui ne détiennent pas de qualifications certifiées comme c’est l’obligation au Québec pour travailler dans le domaine de la construction.

Si certains trouvent folkloriques le langage cru de notre Rambo national, l’ignorance de notre premier ministre ne l’est pas moins et s’avère désopilante dans le Québec de 2018.