Un homme violent doit payer 316 000 $ à son ex

La ministre de la Justice Sonia LeBel estime que le jugement qui impose à un homme violent de verser plus de 300 000 $ à son ex-conjointe pourrait faire réfléchir les agresseurs.

Photo Simon Clark Sonia LeBel

Ministre de la Justice

« C’est une excellente nouvelle si cette femme-là a pu faire la preuve de ses lésions et si un juge a pu la compenser. Maintenant, de savoir si ça va avoir un effet dissuasif, ça peut contribuer, mais je doute que cela enraye le fléau », a-t-elle dit, vendredi après-midi à Trois-Rivières.

La plaignante, une Montréalaise de 38 ans dont on ne peut dévoiler l’identité, a été sauvagement battue et séquestrée pendant trois jours par son ex-conjoint, en septembre 2012.

Elle avait 23 ans quand elle a commencé à fréquenter son agresseur, Craig O’Brien, en 2004. Le couple a emménagé un an plus tard, et l’homme est devenu de plus en plus violent et manipulateur, des comportements exacerbés par sa consommation d’alcool et de drogue.

Prisonnière

Il est rentré du travail et s’en est pris sauvagement à elle pendant trois jours. La plaignante a raconté au tribunal qu’il l’a gardée prisonnière de leur logement, qu’il la battait, la privait de manger. Il l’empêchait aussi de dormir, car il avait peur qu’elle ne se réveille pas à cause des coups à la tête. Il consommait de l’alcool sans cesse.

Il lui a cassé l’auriculaire, elle avait des bleus partout et la tête ensanglantée. Elle a cru mourir.

« Bref ! Monsieur a contrôlé madame, a assouvi ses instincts guerriers sur elle [...] et l’a blessée lors d’une agression sauvage et impardonnable », a dit le juge Pierre Journet, de la Cour supérieure.

La plaignante a profité d’une pause cigarette de son bourreau pour s’enfuir, aller rejoindre sa mère, puis dénoncer l’agression à la police de Laval.

Craig O’Brien a plaidé coupable en 2015 à une accusation de séquestration, d’agression et de voies de faits graves au criminel. Alors âgé de 36 ans, il a écopé de huit mois de prison, ce qui était insuffisant selon la plaignante, qui l’a rattrapé au civil.

Elle l’a initialement poursuivi pour 1 million $ en 2015, puis a revu ses demandes à la baisse, que le juge lui a accordées presque entièrement, selon son avocat, Daniel Romano. Craig O’Brien a été condamné à lui verser 315 821,05 $, entre autres pour perte de salaire et dommages punitifs.

Elle souffre toujours d’un syndrome de stress post-traumatique et n’a pas été capable de travailler pendant trois ans.