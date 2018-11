Une semaine à pleurer

C’est le genre de semaine où le monde aime pleurer. Après l’euphorie des victoires à Calgary et à Vancouver, le Canadien et Carey Price sont retombés au naturel. Deux défaites et dix buts accordés.

Je sais que Carey Price n’est pas responsable de ces dix buts. Je sais que la défense est nulle à brailler devant lui. Justement. Mais je sais aussi qu’un gardien de but qui accorde cinq buts par soir ne gagnera pas la majorité de ses matchs. À moins de s’appeler Grant Fuhr et de jouer derrière Wayne Gretzky, Mark Messier, Paul Coffey, Jari Kurri et compagnie.

Max Domi et Jonathan Drouin sont bien bons, mais ce n’est pas le 99 et le 11.

C’est simple, le pourcentage d’arrêts et la moyenne de buts accordés sont insuffisants. Dites ce que vous voulez, c’est ça. Quand on dit que Price a été faible sur un but, si c’est le cas chaque match, ça veut dire qu’une brillante moyenne de deux buts accordés devient une très ordinaire moyenne de trois buts.

Soit dit en passant, le Canadien joue pour exactement ,500 au cours des cinq derniers matchs et c’est devenu une tendance lourde. L’équipe ne participera pas aux séries si elle continue à ce rythme.

Ça serait dommage, Marc Bergevin commençait à sourire...

PROFESSEUR RICHARD LEGENDRE

Richard Legendre a déjà reçu sa large part d’hommages depuis qu’il a annoncé son départ d’avec l’Impact.

Je ne veux pas en rajouter, mais comme je connais Richard depuis 1934, je veux juste souligner à quel point il a été un joueur, un directeur de tournoi, un député, un ministre et un vice-président haut de gamme.

Je n’ai jamais oublié certaines soirées délinquantes à Paris ni un souper ministériel à Salt Lake City. Il était ministre des Sports pour le Québec et il devait quêter des permissions pour encourager les athlètes dont il avait financé directement le développement. Le fédéral prenait toute la place.

Lui et Denis Coderre ont été les meilleurs ministres des Sports que j’ai connus. Par un kilomètre d’avance.

D’ailleurs, la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, est en train de découvrir une partie de l’œuvre de Legendre quand il était lié au Tourisme. Et elle aimerait trouver une façon de lui dire merci avec un petit hommage.

Si j’avais le temps, je m’inscrirais à ses cours à l’université. Il faudrait que je complète mon primaire avant...

BIG J.C. À TVA SPORTS

Richard Legendre est parti dans la discrétion. Jean-Charles Lajoie aussi. Hem. Ou presque. Semaine de larmes, disais-je.

La nouvelle de son départ du 91,9 pour TVA Sports a fait grand bruit. Ça ne fait que confirmer le statut atteint par Big J.C., comme l’appellent de nombreux jeunes. Celui d’un extraordinaire communicateur en symbiose avec ses auditeurs et sa clientèle.

Ce n’est pas des farces, il y a encore des fans qui appellent en ondes en pleurant.

Jean-Charles a d’immenses qualités. Il a aussi de tout petits défauts. Tout petits, tout petits. J’ai adoré nos bagarres, dont la plus belle a duré 45 minutes dans le bureau de son patron Yves Bombardier. Une fois que les cas étaient réglés, on s’amusait ferme en se retrouvant devant le micro.

Cela dit, si rien ne change, la minorité anglophone aura sa station de sports avec TSN 690, alors que la majorité francophone va manger des biscuits Leclerc.

ERIK GUAY À LA RETRAITE

Semaine de pleurs, donc. Voilà qu’Erik Guay annonce sa retraite. Guay n’est pas un Carey Price dans les médias québécois. Mais dans le reste de la planète, il est un des athlètes les plus connus qu’on peut trouver.

Lui aussi a fait honneur au Québec. Il aurait mérité encore plus de célébrité et d’honneurs.