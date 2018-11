«Une transition assez facile» –Brett Kulak

Brett Kulak a joué son premier match dans l’uniforme du CH. Le temps d’un soir, il a gagné la confiance de Claude Julien et de Luke Richardson avec un jeu très efficace dans son territoire et en relance de l’attaque.

« J’arrive au sein d’une nouvelle équipe, mais nous avons sensiblement le même système, à Laval. Je n’étais donc pas perdu, c’était une transition assez facile. Je savais à quoi m’attendre. Je me sentais bien. J’avais voyagé beaucoup au cours des derniers jours et j’avais les jambes lourdes en début de rencontre. Mais j’ai fini par trouver mon rythme. »

– Brett Kulak

Claude Julien a donné une bonne note à Kulak.

« Oui, j’ai aimé son match. Il a bien joué, il a joué un jeu serré. Il patinait bien, il fermait le jeu et il n’avait pas peur d’appuyer l’attaque. Kulak a joué presque tous les matchs dans la LNH l’an dernier à Calgary. Il recevait sa première chance aujourd’hui [vendredi] avec nous. »

– Claude Julien

Photo AFP

Andrew Shaw a marqué le deuxième but du CH en redirigeant une frappe de David Schlemko en supériorité numérique. Il a maintenant six buts à ses huit derniers matchs.

« Je me sens bien, je trouve des façons de contribuer à l’attaque, mais j’aurais aimé mieux sortir d’ici avec la victoire. J’ai la chance de jouer avec deux joueurs incroyables en Domi et Drouin. Je ne changerai pas ma mentalité, je continuerai à travailler fort et à me frotter le nez dans les endroits dangereux. »

– Andrew Shaw