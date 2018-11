Vendredi fou: quoi offrir en cadeau aux mécaniciens du dimanche

La folie du Vendredi fou bat son plein et le temps des fêtes approche dangereusement.

Les échanges de cadeaux sont parfois difficiles, car selon la formule adoptée, il est possible de devoir donner un cadeau à un cousin ou un oncle éloigné dont on ne sait que très peu choses sur sa vie et ce qui le passionne. S’il aime la mécanique automobile, l’équipe du Guide de l’auto a quelques suggestions à vous faire.

Changement de pneus

Deux fois par année, on doit changer de semelle sur notre véhicule et plusieurs ménages décident de s’équiper et exécuter cette procédure à même leur garage. Il leur faut donc plusieurs outils fort utiles tels qu’un activateur de capteur de pression des pneus. La grande majorité des voitures récentes sont équipées d’un capteur de pression disposé à chaque roue. Quoique très pratiques pour déceler les pertes de pression, ces capteurs nécessitent d’être réinitialisés lorsque vous changez vos pneus ou en faites la permutation. Cet outil permet de réinitialiser chaque capteur en moins de 30 secondes par pneu.

Réparations mécaniques

Si la personne pigée effectue également ses propres réparations mécaniques, elle aura probablement besoin également d’un détecteur de diagnostic mécanique. Ce détecteur détermine rapidement la ou les causes de l’activation d’une lumière de défectuosité dans le tableau de bord de votre véhicule. Vous n’avez qu’à brancher le terminal à l’un des ports OBD2 et le tour est joué. Une fois le problème détecté, on vous indique le code d’erreur ainsi que la manière de le régler. Le fabricant offre également une garantie de trois ans.

Esthétique

Finalement, la plupart des mécaniciens du dimanche seront contents de recevoir un ensemble de serviettes en micro fibre. Quoique simple et peu originale, ce cadeau demeure fort utile pour un lavage sans tache tant sur la carrosserie que le tableau de bord. On retrouve habituellement des ensembles de 3 ou de 12 lingettes.