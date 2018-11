Vendredi fou: quoi prévoir dans ma voiture en cas d’accident?

On conseille toujours aux conducteurs de véhicules de traîner un ensemble d’objets utiles dans une trousse de premiers soins.

Elle contient habituellement des pansements, des rubans, des désinfectants et des compresses stériles. Mais lors d’un impact important entre deux voitures, il n’est pas rare de voir le conducteur ou l’un des passagers coincé dans l’habitacle.

Dans cet ordre d’idées, une entreprise étatsunienne a mis en marché un porte-clés capable de casser la vitre de votre voiture et de couper votre ceinture. Cette petite babiole ne pèse guère plus de 18 grammes et mesure 3 centimètres. Elle fonctionne grâce à un système de ressorts qui projette rapidement un pic en acier sur la vitre contre laquelle il est placé.

Selon le type de vitre qui équipe votre voiture, un seul coup peut suffire à émietter la surface. De plus, cet outil est capable de couper votre ceinture de sécurité en un coup de lame. Une fois l’outil retiré de votre porte-clefs, un couteau en angle devient accessible. Il suffit de disposer la ceinture dans la fente prévue à cet effet et glisser l’outil pour voir la ceinture se sectionner.

Sachez que ce type d’outil se vend sous différentes formes : marteaux d’urgence, bâton, hache et plus encore. Et si vous ne voulez pas trainer un tel outil à bord de votre véhicule, notez que plusieurs détaillants proposent des trousses de premiers soins faciles à ranger sous le siège avant ou dans le coffre arrière. Vous pourrez donc aisément y ranger un porte-clés de secours sans avoir à le traîner en tout temps. Quoi qu’il en soit, demeurez prudents sur la route et conservez dans votre voiture quelques outils utiles pour affronter les pires situations.