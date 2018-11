18 choses que seules les filles qui ont grandi avec des frères comprendront

Même si votre vœu le plus cher était d’avoir un jour une sœur, la vie en a décidé autrement en ne vous donnant que des frères.

Avec le temps, vous avez fait votre deuil de partager votre garde-robe avec une fille. Vous avez même appris à apprécier les monstres qui vous servent de frères. Par contre, vous en avez bavé un bon bout avant d’en venir à cette conclusion.

Voici donc 18 choses que seules celles qui ont grandi avec des frères peuvent comprendre:

1. Vous avez appris à maîtriser la poker face

Quand vient le temps de jouer dans votre tête, vos frères sont des pros. Que ce soit en vous niaisant sur votre crush ou en faisant exprès de vous taper sur les nerfs. Votre poker face est donc rendue impeccable!

2. Vous avez porté les vêtements de vos frères pendant des années

Parce que vous grandissiez vite, vos parents ne voulaient pas surconsommer. Vous avez donc eu les vêtements de vos frères, mais aussi leurs patins, leurs jouets, etc.

3. Ils savent tout de suite si un garçon est fait pour vous ou non

Ils savent dans la seconde où le gars franchit la porte de votre maison si c'est un bon gars pour vous ou non. Instinct fraternel!

4. Vous êtes toujours prête à vous défendre ou vous venger

Vivre avec des frères, c’est de vivre constamment dans un ring de boxe. Il faut toujours être sur le qui-vive d’un bon moment de vengeance.

5. Ils vous interdisent d’avoir un crush sur un de leurs amis

Ils vous trouvent malaisante de suivre leurs amis sur Instagram. Leur pire cauchemar serait de vous voir avec l’un d’eux.

6. ...Et ils interdisent leurs amis qu’ils n’ont pas le droit de triper sur vous non plus

Mais ça arrive toujours quand même.

7. Vous comprenez mieux que les autres comment le cerveau d’un gars fonctionne

Les gars ont beau dire que les filles sont complexes, ils le sont aussi. Au moins, vous avez une longueur d’avance, parce que vous comprenez ce qui les rend fous.

8. Vous avez compris qu’il n’y a pas que les filles qui prennent du temps pour se préparer

À force de vous battre pour la salle de bains et d’attendre, vous avez constaté que les gars sont aussi guidounes que les filles, dans le fond.

9. Dès que vous avez un pépin, ils sont les premières personnes que vous appelez

Avant d’appeler vos parents, vous demandez à vos frères de venir vous sauver la peau des fesses. Vous avez pas mal moins peur de leurs représailles que ceux de vos parents.

10. Vous devez respecter un code vestimentaire selon LEURS exigences

Si votre jupe est trop courte ou que vous avez un trop gros décolleté à leur goût, vous allez le savoir dans la minute.

11. Vous avez appris à être plus rough dans les sports que les autres filles

Vous ne comprenez pas à quoi ça sert de jouer au flag-football, parce que vous avez encaissé tous les plaquages de vos frères, même si ça faisait mal.

12. Avec eux, vous avez appris à ne pas être susceptible

Parce qu’on s’entend, ils ne passeront pas par quatre chemins pour vous dire ce qui ne va pas. Que ce soit sur votre habillement physique, vos paroles ou vos actions. À la longue, vous avez appris à en prendre, mais surtout à en laisser.

13. Vous devez cacher ou réserver votre nourriture, sinon elle disparaîtra en un coup d’œil

Si vous recevez des chocolats en cadeau, vous devez vous trouver une cachette parfaite, sinon vous devrez faire le deuil de vos friandises : ils finiront dans la bouche de vos frères.

14. Vos poupées en ont clairement pris un coup durant votre enfance

Des têtes arrachées, des cheveux coupés, des positions provocantes...Vous en avez vu de toutes les couleurs quand vos frères vous piquaient vos poupées.

15. Une de vos amies a déjà tripé sur votre frère

Et votre seule réaction était : « ARKKKKK!!! »

16. Ils ont inventé des jeux et des règles juste pour vous désavantager

Que ce soit en vous enfermant dans une pièce ou en vous donnant expressément le jouet défectueux, vous étiez TOUJOURS le bouc émissaire de vos frères.

17. On vous appelle souvent « la sœur de »

Chaque fois, vous bouillez en dedans. Non, mais, vous avez un nom!

18. Même si vous pouvez les haïr parfois, vous ne changeriez votre relation pour rien au monde

La famille, c’est la famille. C’est le chaos, mais c’est parfait comme ça!

