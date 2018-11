Belle progression pour Camille Ruest et Andrew Wolfe

Les patineurs artistiques Camille Ruest et Andrew Wolfe sont très satisfaits de leur performance aux Internationaux de France, une étape des Grands Prix de l’ISU présentée à Grenoble.

Au terme du programme libre, le duo québécois a conservé son cinquième rang acquis vendredi. Il a reçu une note de 105,85 lors de la deuxième journée de compétition pour finalement totaliser 164,10 points.

«Notre semaine a été assez concluante. Nous avons amélioré plusieurs points depuis notre dernière compétition et nous sommes très contents de notre performance aujourd’hui (samedi)», a indiqué Ruest, de Rimouski.

Plus tôt en novembre, aux Internationaux de Patinage Canada, Ruest et Wolfe s’étaient classés huitièmes.

Ce sont les Français Vanessa James et Morgan Ciprès (205,77 points) qui ont remporté l’épreuve à Grenoble. Les Américains Tarah Kayne et de Danny O’Shea (191,43 points) ont terminé deuxièmes, devant les Russes Aleksandra Boikova et Dmitrii Kozlovskii (189,84 points).

Le bronze pour Giles et Poirier

Pour leur part, les Torontois Piper Gilles et Paul Poirier ont décroché la médaille de bronze à l’épreuve de danse. Il s’agit de leur deuxième podium cette saison en Grand Prix de l’ISU. Ils avaient également remporté le bronze aux Internationaux de Patinage Canada.

«C’était une de ces danses libres dans laquelle nous avons dû nous battre d’un bout à l’autre. Nous n’avons pas fait d’erreurs, ce dont nous sommes vraiment satisfaits. Nous devions nous concentrer sur chaque élément, un à la fois», a commenté Poirier par communiqué.

Champions du monde en titre, les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont triomphé grâce à un cumulatif de 216,78 points. Les Russes Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov ont terminé deuxièmes avec 200,78. Gilles et Poirier ont conclu l’épreuve avec un pointage de 188,74.